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    Вратарь Латышонок заявил, что хочет стать новым Малафеевым для «Зенита»

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    Вратарь Евгений Латышонок заявил, что намерен побороться за звание основного вратаря «Зенита», так как именно для этого он перешел в петербургский клуб. Голкипера презентовали 26 июня в фирменном магазине сине-бело-голубых на Невском, 20.

    «Сложно было принять решение по предложению «Зенита», потому что я был в Калининграде пять лет, то есть были ещё другие варианты продолжения карьеры. Но в приоритете был «Зенит», потому что это лучший клуб страны, в котором хочется побеждать и играть», — сказал он во время пресс-подхода.

    «В «Зените» после ухода Вячеслава Малафеева так и не удалось никому зацементировать на 100% позицию основного вратаря за собой. Будете ли вы бороться за эту честь?» —поинтересовались у нового голкипера.
    «Конечно, я буду бороться за звание основного вратаря. Хочется сразу же, с первых тренировок показать тренерскому штабу, что я могу быть полезен на долгие годы», —заверил Латышонок.


    Напомним, что в прошлом сезоне Латышонок выступал за «Балтику», которая по итогам чемпионата вылетела в Первую лигу. Во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Всего на счету вратаря 127 матчей в составе калининградцев, 26 из них — в Мир РПЛ.

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    Евгений ЛатышонокЗенитГолкиперВячеслав Малафеев
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