Вратарь Латышонок заявил, что хочет стать новым Малафеевым для «Зенита»

Вратарь Евгений Латышонок заявил, что намерен побороться за звание основного вратаря «Зенита», так как именно для этого он перешел в петербургский клуб. Голкипера презентовали 26 июня в фирменном магазине сине-бело-голубых на Невском, 20.



«Сложно было принять решение по предложению «Зенита», потому что я был в Калининграде пять лет, то есть были ещё другие варианты продолжения карьеры. Но в приоритете был «Зенит», потому что это лучший клуб страны, в котором хочется побеждать и играть», — сказал он во время пресс-подхода.

«В «Зените» после ухода Вячеслава Малафеева так и не удалось никому зацементировать на 100% позицию основного вратаря за собой. Будете ли вы бороться за эту честь?» —поинтересовались у нового голкипера.

«Конечно, я буду бороться за звание основного вратаря. Хочется сразу же, с первых тренировок показать тренерскому штабу, что я могу быть полезен на долгие годы», —заверил Латышонок.