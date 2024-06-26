Новый полузащитник «Зенита» Глушенков назвал игроков, которых хотел бы увидеть в команде

Футбольный клуб «Зенит» презентовал в своем фирменном магазине на Невском, 20, четырех новичков — полузащитника Максима Глушенкова, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова и вратаря Евгения Латышонка.
Максим Глушенков после того, как нанес 65-й номер на футболку, заявил, что хотел бы увидеть в «Зените» бывших партнеров по «Локомотиву», особенно Наира Тикнизяна, Антона Миранчука и Сергея Пиняева.
Также он заявил, что вряд ли будет сильно переживать, выходя на поле против «Локомотива» в предстоящем сезоне.
«Когда я выхожу на поле, я ни о чем не думаю. Только о футболе и об игре. Я с ребятами вижусь, общаюсь и дружу. У нас хорошие отношения», — сказал футболист.
Напомним, что Глушенков, воспитанник академии «Чертаново», присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года. За московскую команду он провел 54 матча, в которых забил 13 голов и сделал 26 результативных передач.