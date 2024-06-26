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    Любил скорость. Под Лугой водитель погиб на развороте, полиция показывает, что стало с его машиной

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    Один человек погиб в результате ДТП в Лужском районе Ленобласти минувшим вечером. Об этом сообщает 26 июня петербургская полиция. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности

    ДТП произошло 25 июня около 18:50 на 157-м километре автодороги Петербург — Псков. По предварительной версии, 36-летний водитель «КИА», разворачиваясь, столкнулся с попутным грузовиком-полуприцепом и погиб. 29-летний водитель грузовика невредим.

    По данным «Фонтанки», погибший водитель был зарегистрирован в Любани (Тосненский район). В этом году его семь раз ловили на превышении скорости. Водитель грузовика — гражданин Белоруссии, штрафов за нарушения ПДД на нем нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Фото: Петербургская полиция

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