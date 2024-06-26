Любил скорость. Под Лугой водитель погиб на развороте, полиция показывает, что стало с его машиной

Один человек погиб в результате ДТП в Лужском районе Ленобласти минувшим вечером. Об этом сообщает 26 июня петербургская полиция. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности



ДТП произошло 25 июня около 18:50 на 157-м километре автодороги Петербург — Псков. По предварительной версии, 36-летний водитель «КИА», разворачиваясь, столкнулся с попутным грузовиком-полуприцепом и погиб. 29-летний водитель грузовика невредим.

