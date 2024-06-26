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    Работу аэропорта Инчхон в Южной Корее пришлось остановить из-за шаров с мусором из КНДР

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    Работу международного аэропорта Инчхон в Южной Корее останавливали на три часа из-за шаров с мусором, запущенных из КНДР. Об этом 26 июня сообщает издание The Guardian со ссылкой на представителей аэропорта.

    Взлеты и посадки были прерваны.

    «Один воздушный шар приземлился на асфальте возле второго пассажирского терминала, а три взлетно-посадочные полосы в Инчхоне были временно закрыты в среду», — уточнил пресс-секратарь аэропорта.

    Несколько шаров с мусором вовремя заметили у границы Инчхона и вокруг него.

    Аэропорт Инчхон — крупнейший аэропорт страны, расположен в семидесяти километрах от Сеула.

    В конце мая КНДР запустила в Южную Корею больше 200 воздушных шаров с мусором и навозом. К шарам были прикреплены пластиковые бутылки, батарейки и детали обуви.

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