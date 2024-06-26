Мигрант, подозреваемый в домогательствах к девочке, фотографировал то, что у петербурженок под юбками

В телефоне у 31-летнего гражданина Узбекистана, которого задержали после жалобы школьницы на домогательства в метро, нашлись файлы, «указывающие на наличие сексуальных отклонений». Об этом 26 июня сообщает ГСУ СК по Петербургу.



По данным «Фонтанки», речь идет о фото и видео, которые мужчина делал в общественных местах. Мигрант опускал телефон и снимал то, что находится у женщин и девушек под юбкой. Это вид сексуального фетишизма, у которого есть свое название — апскёрт. В переводе с английского — «подглядывание под юбку».