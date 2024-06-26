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    Бригада скорой помощи подверглась нападению в Томской области

    2012
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    СУ СК по Томской области сообщило о проверке после нападения на сотрудников скорой медицинской помощи, прибывших на вызов.

    «Проводится проверка по размещенной в сети Интернет информации о том, что в ночь с 15 на 16 июня 2024 года в поселке Степановка Верхнекетского района Томской области двое мужчин и женщина напали на фельдшера и водителя скорой медицинской помощи, прибывших по вызову», — говорится в сообщении.

    По данным главы областного департамента здравоохранения Томской области Роберта Фидарова, мужчина и женщина напали на водителя скорой и женщину-фельдшера Степановской участковой больницы.

    «В ночь на 16 июня они выехали на вызов, который оказался ложным. По факту двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки, и медицинская помощь им была не нужна», — рассказал Фидаров.

    Сотрудники скорой помощи получили ушибы, ссадины и легкие травмы, на следующий день они смогли выйти на работу.

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