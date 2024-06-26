Школьница стала жертвой домогательств в метро Петербурга. Задержан иностранный рабочий

Житель Петербурга пожаловался в полицию на неизвестного, который приставал к его
Сам инцидент произошел двумя днями ранее между станциями «Площадь Александра Невского» и «Улица Дыбенко». По факту домогательств было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
Из сообщения СК следует, что у обвиняемого в ходе проведения следственных действий был изъят мобильный телефон, в котором обнаружились видеозаписи, указывающие на «наличие сексуальных отклонений».
25 июня на бульваре Красных Зорь был задержан подозреваемый. Это