Школьница стала жертвой домогательств в метро Петербурга. Задержан иностранный рабочий

Житель Петербурга пожаловался в полицию на неизвестного, который приставал к его 15-летней дочери в вагоне на четвертой линии метрополитена. По информации Следственного комитета, опубликованной 26 июня в телеграм-канале ведомства, подозреваемый уже задержан.



Сам инцидент произошел двумя днями ранее между станциями «Площадь Александра Невского» и «Улица Дыбенко». По факту домогательств было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.



Из сообщения СК следует, что у обвиняемого в ходе проведения следственных действий был изъят мобильный телефон, в котором обнаружились видеозаписи, указывающие на «наличие сексуальных отклонений».