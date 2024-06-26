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    Температура выше нормы. Барический максимум в Петербурге помогает жаре

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    Петербург продолжает нагреваться.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 июня в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха днём составит 25–27 градусов, на побережье Финского залива местами до 22.

    Сегодня синоптическую ситуация в регионе будет определять барический максимум. Температурой на 3–4 градуса будет превышать климатическую норму. Атмосферное давление изменится мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Следующие два дня тоже будут сухими. Завтра — 26–28 градусов, а в пятницу до 30

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