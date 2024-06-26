Среда джаза с Давидом Голощекиным: Stan Kenton And His Orchestra — Intermission Riff

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Запись оркестра под управлением американского джазового пианиста, композитора, дирижёра и бэнд-лидера Стэна Кентона.
среда джаза
«Фонтанка.ру»
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Запись оркестра под управлением американского джазового пианиста, композитора, дирижёра и бэнд-лидера Стэна Кентона.
«Фонтанка.ру»
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