В деревне Погост в Ленобласти женщина за рулем «Форда» насмерть сбила подростка

Полиция проводит проверку по факту смертельной дорожной аварии в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате ДТП погиб ребенок, сообщает 25 июня пресс-служба регионального ГУ МВД.
«Сегодня в 14:45 на автодороге «Никольское — Воскресенское» в деревне Погост 44-летняя женщина, управляя «Форд Фокусом» <...>, сбила 13-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть, после чего съехала в кювет», — сказано в сообщении ГУ МВД
Уточняется, что перед ДТП автомобиль выехал на встречную полосу, где и сбил ребенка. По данным полиции, женщина объяснила, что вывернула руль, пытаясь избежать ДТП с детьми, которые шли вдоль дороги.
В результате наезда подросток скончался на месте аварии.