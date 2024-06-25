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    В деревне Погост в Ленобласти женщина за рулем «Форда» насмерть сбила подростка

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    Полиция проводит проверку по факту смертельной дорожной аварии в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате ДТП погиб ребенок, сообщает 25 июня пресс-служба регионального ГУ МВД.

    «Сегодня в 14:45 на автодороге «Никольское — Воскресенское» в деревне Погост 44-летняя женщина, управляя «Форд Фокусом» <...>, сбила 13-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть, после чего съехала в кювет», — сказано в сообщении ГУ МВД

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    Уточняется, что перед ДТП автомобиль выехал на встречную полосу, где и сбил ребенка. По данным полиции, женщина объяснила, что вывернула руль, пытаясь избежать ДТП с детьми, которые шли вдоль дороги.

    В результате наезда подросток скончался на месте аварии.

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