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    «С глаз долой — из сердца вон». В Турции мужчина устроил пожар, сжигая фото бывшей возлюбленной

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    В Турции мужчина настолько сильно хотел забыть бывшую возлюбленную, что устроил пожар, сжигая ее фото. Об этом 25 июня сообщает газета Bursada Bugün.

    Инцидент произошел в турецком районе Османгази. Молодой человек пришел на поле и начал жечь снимки. По всей видимости, его печаль была настолько сильной, что он не заметил, как огонь с фотографий перекинулся на траву. Вокруг всё было в дыму. Местные жители вовремя увидели происходящее и вызвали спасателей. Пожарные быстро смогли потушить огонь.

    Bursada Bugün отмечает, что в связи с этим происшествием начато расследование.

    Ранее сообщалось, что на Сахалине мужчина поджег дом бывшей жены и делал селфи на его фоне. Экс-супруг тогда сознался в поджоге.

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