«С глаз долой — из сердца вон». В Турции мужчина устроил пожар, сжигая фото бывшей возлюбленной

В Турции мужчина настолько сильно хотел забыть бывшую возлюбленную, что устроил пожар, сжигая ее фото. Об этом 25 июня сообщает газета Bursada Bugün.



Инцидент произошел в турецком районе Османгази. Молодой человек пришел на поле и начал жечь снимки. По всей видимости, его печаль была настолько сильной, что он не заметил, как огонь с фотографий перекинулся на траву. Вокруг всё было в дыму. Местные жители вовремя увидели происходящее и вызвали спасателей. Пожарные быстро смогли потушить огонь.

Bursada Bugün отмечает, что в связи с этим происшествием начато расследование.