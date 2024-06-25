Резкая фура и быстрая легковая устроили киношную аварию на Киевском шоссе

Зрелищное ДТП с переворотом попало на видеорегистратор очевидца в Пушкинском районе Петербурга. Авария наглядно демонстрирует, как важно соблюдать ограничения, особенно в зоне дорожных работ.
На Киевском шоссе, возле поворота на Малое Карлино, перевернулся легковой автомобиль «Лада» службы доставки, сообщили утром 25 июня очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Авария произошла на участке, где ведутся дорожные работы. На записи с регистратора видно, как временные знаки ограничивают скорость сначала до 70 км/ч, затем до 50 км/ч и следом — до 40 км/ч.
«Лада» пролетела мимо автора видео по левому ряду. Однако в этот же момент из среднего ряда в левый перестроилась фура. Водитель легковой дал по тормозам так, что резина задымила по асфальту, но машину при этом занесло в бетонный разделитель, после чего опрокинуло и протащило через все полосы на обочину. «Лада» снесла пластиковые дорожные ограждения, ударилась в отбойник и легла на крышу.
О пострадавших не сообщается. Судя по записи, водитель легковой самостоятельно выбрался из салона. Явно в шоке мужчина убежал к отбойнику и сел за остановившейся машиной очевидца. Травм у него при этом не видно.