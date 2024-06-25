Резкая фура и быстрая легковая устроили киношную аварию на Киевском шоссе

Зрелищное ДТП с переворотом попало на видеорегистратор очевидца в Пушкинском районе Петербурга. Авария наглядно демонстрирует, как важно соблюдать ограничения, особенно в зоне дорожных работ.

На Киевском шоссе, возле поворота на Малое Карлино, перевернулся легковой автомобиль «Лада» службы доставки, сообщили утром 25 июня очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Авария произошла на участке, где ведутся дорожные работы. На записи с регистратора видно, как временные знаки ограничивают скорость сначала до 70 км/ч, затем до 50 км/ч и следом — до 40 км/ч.