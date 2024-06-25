«Это я их напугал, что у меня 4 кг пластида». Водителя перевертыша на Пейзажной не решались трогать без полиции

Водитель автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга показал мастер-класс, как можно перевернуть машину на ровном месте. Последние вопросы отметает видео его общения с очевидцами в ожидании полиции. Особенно мужчина переживал за честь дивизии и слетевшую сандалию.



Авария произошла около половины третьего часа ночи 24 июня у дома 16 по Пейзажной улице в ЖК «Цветной город». Момент ДТП попал на видео. На записи видно, как легковушка выезжает со двора и с визгом тормозит у Т-образного перекрестка. После этого водитель поворачивает налево, но так круто, что врезается в припаркованную машину и опрокидывается на крышу. Припаркованный автомобиль при этом сталкивается с соседним.

Водитель выбрался из перевертыша сам. Оказалось, что он не пострадал, но явно был в неадеквате, пишет «Мегаполис». На место вызвали медиков и пожарных, но они вместе с очевидцами стояли на расстоянии, пока водитель разглагольствовал, ругаясь и то и дело скатываясь в агрессию. Запись разговора опубликовал «Дорожный инспектор».

«Крутить меня будете, да? Да я сам сдаюсь. Я против своих не воюю», — сказал мужчина. Затем, взъярившись на комментарий очевидца, стал кричать: «У меня со 116 человек я седьмой в живых остался!» Потом он начал возмущаться, что видео происходящего, попади оно в Сеть, «опозорит» его 76-ю дивизию и псковский десант. Особенно мужчина переживал за то, что у него слетела сандалия. А когда жители стали удивляться, почему приехали так много пожарных, водитель заявил, что это он их напугал рассказами о том, что у него четыре килограмма пластида.