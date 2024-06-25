Умер лидер группы Crazy Town и автор культовой песни Butterfly

Ушел из жизни американский музыкант Сет Бинзер, известный под псевдонимом Шифти Шеллшок. Он был лидером группы Crazy Town и автором мирового хита Butterfly, популярного в нулевых.
О смерти звезды сообщается в медицинской картотеке Лос-Анджелеса. Согласно данным, тело музыканта обнаружено у него дома. Причина смерти не называется. Бинзеру было 49 лет.
Автор: Crazy Town / YouTube
Сет Бинзер основал группу Crazy Town совместно с Бретом Мазуром в Калифорнии. Песня Butterfly была выпущена в 2001 году и сразу же возглавила американские хит-парады. В России этот трек также был очень популярен. Группа просуществовала недолго и распалась уже в 2002 году. В 2007-м музыканты воссоединились, но давали в основном небольшие концерты.
Сам Сет Бинзер долгие годы боролся с наркозависимостью и даже принимал участие в реалити-шоу, посвященных этой проблеме.