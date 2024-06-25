    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    764мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.37eur94.08

    Умер лидер группы Crazy Town и автор культовой песни Butterfly

    2235
    7 комментариев

    Ушел из жизни американский музыкант Сет Бинзер, известный под псевдонимом Шифти Шеллшок. Он был лидером группы Crazy Town и автором мирового хита Butterfly, популярного в нулевых.

    О смерти звезды сообщается в медицинской картотеке Лос-Анджелеса. Согласно данным, тело музыканта обнаружено у него дома. Причина смерти не называется. Бинзеру было 49 лет.

    Автор: Crazy Town / YouTube

    Сет Бинзер основал группу Crazy Town совместно с Бретом Мазуром в Калифорнии. Песня Butterfly была выпущена в 2001 году и сразу же возглавила американские хит-парады. В России этот трек также был очень популярен. Группа просуществовала недолго и распалась уже в 2002 году. В 2007-м музыканты воссоединились, но давали в основном небольшие концерты.

    Сам Сет Бинзер долгие годы боролся с наркозависимостью и даже принимал участие в реалити-шоу, посвященных этой проблеме.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close