Умер лидер группы Crazy Town и автор культовой песни Butterfly

Ушел из жизни американский музыкант Сет Бинзер, известный под псевдонимом Шифти Шеллшок. Он был лидером группы Crazy Town и автором мирового хита Butterfly, популярного в нулевых.



О смерти звезды сообщается в медицинской картотеке Лос-Анджелеса. Согласно данным, тело музыканта обнаружено у него дома. Причина смерти не называется. Бинзеру было 49 лет.