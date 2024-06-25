Про оттепель в архитектуре Ленинграда расскажут на благотворительной лекции в пользу детей и взрослых с онкозаболеваниями

Спальные районы и капитальный ремонт исторического центра, борьба с первым задуманным в городе небоскрёбом и судьба модернистской архитектуры при советской власти — обо всём этом расскажет архитектурный критик, член Совета по сохранению наследия Мария Элькина на благотворительной лекции в пользу подопечных петербургского фонда AdVita.
Встреча под названием «Оттепель в архитектуре Ленинграда: мечты о будущем и борьба за прошлое» пройдёт в рамках проекта «Лекторий AdVita». По мнению лектора, конец 1950-х и 1960-е годы — очень яркий период в архитектуре и градостроительстве Ленинграда.
«В городе разворачивалась невероятная драма. С одной стороны, то было время самых радужных представлений о будущем: казалось, новые технологии перевернут мир и позволят каждому жить в комфорте, а здания из стекла и бетона будут не похожи ни на что построенное раньше. И вместе с тем особенную ценность приобретало всё связанное с наследием. В городе взялись за ремонт старинных домов, а академик Лихачев боролся за то, чтобы на Невском проспекте не появились новые витрины в магазинах...» — говорит Мария Элькина, анонсируя лекцию.
Встреча пройдёт 27 июня в онлайн-формате, поэтому к ней могут присоединиться не только петербуржцы. Чтобы послушать увлекательный рассказ, необходимо зарегистрироваться. Как это сделать, можно узнать на официальной странице AdVita. Все средства, собранные в ходе лекции, будут направлены на лечение подопечных фонда — взрослых и детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
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