Про оттепель в архитектуре Ленинграда расскажут на благотворительной лекции в пользу детей и взрослых с онкозаболеваниями

Фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Петербурге. Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.



«Лекторий AdVita» — авторский проект члена правления фонда AdVita Елены Грачевой, запущенный в 2015 году. Изначально встречи проходили в рамках проекта «Благотворительный университет» в очном формате. Со временем лекторий перешёл в онлайн, но идея осталась прежней: люди творческих профессий, общественные деятели, учёные бесплатно читают лекции, а слушатели могут внести вклад в помощь людям с онкогематологическими заболеваниями.