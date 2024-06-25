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    Про оттепель в архитектуре Ленинграда расскажут на благотворительной лекции в пользу детей и взрослых с онкозаболеваниями

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    Фото: https://vk.com/advitafund
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    Спальные районы и капитальный ремонт исторического центра, борьба с первым задуманным в городе небоскрёбом и судьба модернистской архитектуры при советской власти — обо всём этом расскажет архитектурный критик, член Совета по сохранению наследия Мария Элькина на благотворительной лекции в пользу подопечных петербургского фонда AdVita.

    Встреча под названием «Оттепель в архитектуре Ленинграда: мечты о будущем и борьба за прошлое» пройдёт в рамках проекта «Лекторий AdVita». По мнению лектора, конец 1950-х и 1960-е годы — очень яркий период в архитектуре и градостроительстве Ленинграда.

    «В городе разворачивалась невероятная драма. С одной стороны, то было время самых радужных представлений о будущем: казалось, новые технологии перевернут мир и позволят каждому жить в комфорте, а здания из стекла и бетона будут не похожи ни на что построенное раньше. И вместе с тем особенную ценность приобретало всё связанное с наследием. В городе взялись за ремонт старинных домов, а академик Лихачев боролся за то, чтобы на Невском проспекте не появились новые витрины в магазинах...» — говорит Мария Элькина, анонсируя лекцию.

    Встреча пройдёт 27 июня в онлайн-формате, поэтому к ней могут присоединиться не только петербуржцы. Чтобы послушать увлекательный рассказ, необходимо зарегистрироваться. Как это сделать, можно узнать на официальной странице AdVita. Все средства, собранные в ходе лекции, будут направлены на лечение подопечных фонда — взрослых и детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

    16+

    Фото: https://vk.com/advitafund

    Фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Петербурге. Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

    «Лекторий AdVita» — авторский проект члена правления фонда AdVita Елены Грачевой, запущенный в 2015 году. Изначально встречи проходили в рамках проекта «Благотворительный университет» в очном формате. Со временем лекторий перешёл в онлайн, но идея осталась прежней: люди творческих профессий, общественные деятели, учёные бесплатно читают лекции, а слушатели могут внести вклад в помощь людям с онкогематологическими заболеваниями.

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