Ревность и лишний градус. В Красноярском крае мать задержали за убийство трёхлетней дочери

В Красноярском крае задержали
По данным Следственного комитета, мать была пьяна. Предположительно, таким образом женщина решила отомстить мужу за измену.
Трагедия произошла в поселке Курагино. Здесь проживала семья с тремя дочерями: трёх, шести и восьми лет. Как считают в СК, днем 25 июня женщина, будучи в нетрезвом состоянии, заподозрила мужа в неверности и решила отомстить, напав на детей. По предварительным данным, она нанесла смертельный удар топором по голове и шее своему трёхлетнему ребенку. После этого мать ударила ножом старшую дочь. Девочку госпитализировали. Третий ребёнок не пострадал. Во время преступления муж женщины был на работе.
О произошедшем рассказала сама задержанная. Она призналась в содеянном подруге, а та, в свою очередь, вызвала полицию. Как итог — мать задержали. Против нее возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и о покушении на убийство. Ведется следствие.
По сведениям прокуратуры, ранее семья не имела проблем с законом. Жена — домохозяйка, а муж работает на железной дороге.
На допросе в СК женщина рассказала, что ударила дочь топором. А после нападения на детей «пошла пить пиво». Результаты расправы хотела показать мужу, когда он вернется.
В апреле Верховный суд Удмуртской Республики дал пожизненное мужчине, убившему своих детей. Он не хотел, чтобы они остались с женой после развода.