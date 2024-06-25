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    Ревность и лишний градус. В Красноярском крае мать задержали за убийство трёхлетней дочери

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    В Красноярском крае задержали 34-летнюю женщину. Ее обвиняют в убийстве трёхлетней дочери и попытке убить восьмилетнюю. Об этом сообщила во вторник, 25 июня, пресс-служба регионального ГСУ СК России.

    По данным Следственного комитета, мать была пьяна. Предположительно, таким образом женщина решила отомстить мужу за измену.

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    Трагедия произошла в поселке Курагино. Здесь проживала семья с тремя дочерями: трёх, шести и восьми лет. Как считают в СК, днем 25 июня женщина, будучи в нетрезвом состоянии, заподозрила мужа в неверности и решила отомстить, напав на детей. По предварительным данным, она нанесла смертельный удар топором по голове и шее своему трёхлетнему ребенку. После этого мать ударила ножом старшую дочь. Девочку госпитализировали. Третий ребёнок не пострадал. Во время преступления муж женщины был на работе.

    О произошедшем рассказала сама задержанная. Она призналась в содеянном подруге, а та, в свою очередь, вызвала полицию. Как итог — мать задержали. Против нее возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и о покушении на убийство. Ведется следствие.

    По сведениям прокуратуры, ранее семья не имела проблем с законом. Жена — домохозяйка, а муж работает на железной дороге.

    На допросе в СК женщина рассказала, что ударила дочь топором. А после нападения на детей «пошла пить пиво». Результаты расправы хотела показать мужу, когда он вернется.

    В апреле Верховный суд Удмуртской Республики дал пожизненное мужчине, убившему своих детей. Он не хотел, чтобы они остались с женой после развода.

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