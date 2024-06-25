Ревность и лишний градус. В Красноярском крае мать задержали за убийство трёхлетней дочери

В Красноярском крае задержали 34-летнюю женщину. Ее обвиняют в убийстве трёхлетней дочери и попытке убить восьмилетнюю. Об этом сообщила во вторник, 25 июня, пресс-служба регионального ГСУ СК России.

По данным Следственного комитета, мать была пьяна. Предположительно, таким образом женщина решила отомстить мужу за измену.