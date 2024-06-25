В Петербурге лжесотрудники ФСБ вымогали деньги у владельца автосервиса

История, которая началась в 2021 году с банального ремонта ворот автосервиса, обернулась для жителя Петербурга преследованием и угрозой насилия. Об этом 25 июня стало известно «Фонтанке».

Потерпевший — 32-летний петербуржец, который в 2021 году занимался ремонтом машин в боксе на Бехтерева. В какой-то момент пришло время обновить ворота — для этого требовались сотрудники и деньги. Тогда на горизонте появился знакомый, который позиционировал себя как специалист по производству и монтажу ворот. Мужчина согласился помочь, пообещав закупить оборудование и установить его — эту «инвестицию» он оценил в 1,3 миллиона рублей.