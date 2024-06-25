В Петербурге лжесотрудники ФСБ вымогали деньги у владельца автосервиса

История, которая началась в 2021 году с банального ремонта ворот автосервиса, обернулась для жителя Петербурга преследованием и угрозой насилия. Об этом 25 июня стало известно «Фонтанке».
Потерпевший — 32-летний петербуржец, который в 2021 году занимался ремонтом машин в боксе на Бехтерева. В какой-то момент пришло время обновить ворота — для этого требовались сотрудники и деньги. Тогда на горизонте появился знакомый, который позиционировал себя как специалист по производству и монтажу ворот. Мужчина согласился помочь, пообещав закупить оборудование и установить его — эту «инвестицию» он оценил в 1,3 миллиона рублей.
Спустя год «инвестор» нагрянул в бокс в компании из 14 человек: в помещение зашли только четверо и, угрожая расправой, якобы потребовали вернуть 2 миллиона рублей. Кроме того, пострадавший рассказал полицейским, что «инвестор» заставил его написать расписку.
Следующий визит состоялся уже в 2024 году, когда трое неизвестных, один из которых был вооружен пистолетом, похитили его и увезли в бокс автосервиса. Там нападавшие развернули перед пристегнутым наручниками владельцем автосервиса поддельные удостоверения ФСБ, достали пакетик с белым веществом, пистолет и требовали вернуть деньги.
Потерпевший обратился за помощью в полицию только 24 июня этого года. По подозрению в данном преступлении задержан 32-летний мужчина, против него составлен протокол по 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Кроме того, полиция изъяла два фейковых удостоверения сотрудников ФСБ и два травматических пистолета.