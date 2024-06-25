Дворцовую и Миллионную на вечер перекроют лыжники

В центре Петербурга перекроют улицы для проведения Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой». Они пройдут в конце июня.

С 17:00 до 23:00 30 июня будет перекрыто движение транспорта по Дворцовой площади, проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой и Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. Об этом 25 июня предупреждает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.