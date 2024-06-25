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    Дворцовую и Миллионную на вечер перекроют лыжники

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В центре Петербурга перекроют улицы для проведения Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой». Они пройдут в конце июня.

    С 17:00 до 23:00 30 июня будет перекрыто движение транспорта по Дворцовой площади, проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой и Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. Об этом 25 июня предупреждает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    Помимо этого, с полуночи и до 23 часов 30 июня на Дворцовой площади и в проезде вдоль домов 4 и 6–8 будет запрещено парковаться.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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