Девелоперам рассказали о новых ориентирах: к 2030 году площадь жилья должна вырасти до 38 кв. м на человека

К 2030 году следует увеличить площадь жилья в России до 38 кв. м на человека — таковы уточненные требования к обеспечению жильем в рамках Указа президента о национальных целях развития РФ. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, выступая на пленарной сессии форума «Движение», который проходил в июне в Сочи и собрал более 6 000 участников.

Заместитель министра также сделал ряд важных заявлений о мерах поддержки строительства социальной инфраструктуры и субсидировании проектного финансирования. Участниками пленарного заседания «Движения» также стали Сергей Пахомов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы, Алексей Круковский, генеральный директор компании «Брусника», Ильдар Хусаинов, генеральный директор компании «Этажи». В создании деловой и образовательной программы пятого форума впервые приняла участие госкорпорация ДОМ.РФ.

