Девелоперам рассказали о новых ориентирах: к 2030 году площадь жилья должна вырасти до 38 кв. м на человека

К 2030 году следует увеличить площадь жилья в России до 38 кв. м на человека — таковы уточненные требования к обеспечению жильем в рамках Указа президента о национальных целях развития РФ. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, выступая на пленарной сессии форума «Движение», который проходил в июне в Сочи и собрал более 6 000 участников.
Заместитель министра также сделал ряд важных заявлений о мерах поддержки строительства социальной инфраструктуры и субсидировании проектного финансирования. Участниками пленарного заседания «Движения» также стали Сергей Пахомов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы, Алексей Круковский, генеральный директор компании «Брусника», Ильдар Хусаинов, генеральный директор компании «Этажи». В создании деловой и образовательной программы пятого форума впервые приняла участие госкорпорация ДОМ.РФ.
Всего в форуме приняли участие около 6 тысяч представителей строительной отрасли, среди которых застройщики, архитекторы, банкиры, риелторы, производители стройматериалов и оборудования, а также представители госсектора. «Если раньше участники выстраивали диалог в формате В2В, то на этот раз мы стали свидетелями государственно-частного партнерства. К церемонии открытия форума присоединились представители Госдумы и Министерства строительства», — прокомментировал основатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин.
Примерно пятую часть от общего числа участников составили топ-менеджеры, из них около четверти — генеральные директора. Также форум посетили около 120 заместителей генеральных директоров, 175 коммерческих и 80 финансовых директоров, а также 360 руководителей других подразделений (по развитию, продажам и др.) компаний. Больше всего участников (около тысячи человек) прибыло на форум из Москвы, также были масштабно представлены Краснодар (около 500 делегатов) и Екатеринбург (почти 400 участников). География участников простиралась от Симферополя и Таганрога до Благовещенска и Владивостока, из международных участников можно отметить представителей девелопмента из Белоруссии, Турции, Индонезии (Бали) и ОАЭ (Дубай).