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    Премьер Индии Моди и лидер Палестины Аббас посетят Россию

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    Премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается посетить Россию 8 июля. Об однодневной поездке индийского лидера в Москву сообщает издание Tribuneindia 25 июня, ссылаясь на свой источник. Официального подтверждения от МИД РФ пока не было.

    Кроме того, Россия примет лидера еще одного государства. Визит в российскую столицу запланировал президент Государства Палестина Махмуд Аббас, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    «Да, с ним согласованы даты визита в Москву. Ориентировочно не буду говорить, но есть точные даты», – рассказал Ушаков журналистам РИА.

    Президент Палестины не раз был в России. Впервые он посещал Москву в качестве главы Палестинской национальной администрации в 2005 году. Затем встречи с президентом РФ Владимиром Путиным участились. Махмуд Аббас приезжал в Россию в 2006, 2013, 2015, 2017 и 2018 годах. Так, во время одного из визитов патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Аббаса одной из главных наград Русской православной церкви — орденом Славы и чести I степени.

    Последняя встреча Путина и премьера Индии была в 2019 году на саммите БРИКС в Бразилиа. Тогда Моди опубликовал пост в соцсетях на русском языке, в котором сказал: «Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям».

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