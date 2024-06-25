Премьер Индии Моди и лидер Палестины Аббас посетят Россию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается посетить Россию 8 июля. Об однодневной поездке индийского лидера в Москву сообщает издание Tribuneindia 25 июня, ссылаясь на свой источник. Официального подтверждения от МИД РФ пока не было.



Кроме того, Россия примет лидера еще одного государства. Визит в российскую столицу запланировал президент Государства Палестина Махмуд Аббас, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова помощника президента России Юрия Ушакова.



«Да, с ним согласованы даты визита в Москву. Ориентировочно не буду говорить, но есть точные даты», – рассказал Ушаков журналистам РИА.

