Трамвай устроил «дрифт» у «Черной речки» и перекрыл проезд, собрав «красную» пробку

ДТП с трамваем собрало крупную пробку в Приморском районе Петербурга утром 25 июня. Рельсовый транспорт перекрыл большую часть дороги, движение сразу нескольких трамвайных маршрутов оперативно изменили.
Авария случилась у дома 17 на улице Савушкина. По словам очевидцев, легковой автомобиль подрезал трамвай, в результате чего последний сошел с путей. «У «Черной речки» трамвай устроил дрифт», — написали в телеграм-канале «Мегаполис».
Как сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», в результате столкновения трамвайное движение временно отведено и будет восстановлено в ближайшее время. По данным пресс-службы комитета по транспорту города, временно изменены трассы трамвайных маршрутов № 21, 48.
Так, трамвай № 21 проследует от Придорожной аллеи до набережной Черной речки, далее по улице Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому мосту, Песочной набережной, Вяземскому проспекту, набережной Карповки, улице Льва Толстого, Большой Монетной улице, улице Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова до «Выборгской».
Трамвай № 48 направлен от остановки «Лахтинский разлив» по действующей трассе до ж/д станции «Старая Деревня».
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд особенно затруднен в районе станции метро «Чёрная речка».
Точная причина ДТП устанавливается.