    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    0 м/с, штиль

    762мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.37eur94.08

    Трамвай устроил «дрифт» у «Черной речки» и перекрыл проезд, собрав «красную» пробку

    1416
    1 комментарий

    ДТП с трамваем собрало крупную пробку в Приморском районе Петербурга утром 25 июня. Рельсовый транспорт перекрыл большую часть дороги, движение сразу нескольких трамвайных маршрутов оперативно изменили.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться


    Авария случилась у дома 17 на улице Савушкина. По словам очевидцев, легковой автомобиль подрезал трамвай, в результате чего последний сошел с путей. «У «Черной речки» трамвай устроил дрифт», — написали в телеграм-канале «Мегаполис».

    Фото: скрин «яндекс карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», в результате столкновения трамвайное движение временно отведено и будет восстановлено в ближайшее время. По данным пресс-службы комитета по транспорту города, временно изменены трассы трамвайных маршрутов № 21, 48.

    Так, трамвай № 21 проследует от Придорожной аллеи до набережной Черной речки, далее по улице Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому мосту, Песочной набережной, Вяземскому проспекту, набережной Карповки, улице Льва Толстого, Большой Монетной улице, улице Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова до «Выборгской».

    Трамвай № 48 направлен от остановки «Лахтинский разлив» по действующей трассе до ж/д станции «Старая Деревня».

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд особенно затруднен в районе станции метро «Чёрная речка».

    Точная причина ДТП устанавливается.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: скрин «яндекс карты»
    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПТрамвайЧерная речка
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close