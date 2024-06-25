Рабочий погиб на заводе по производству лекарств в Петербурге

Тело сотрудника фармацевтического завода «Солофарм» было найдено днем 24 июня — предположительно, мужчину убило током. Об этом 25 июня стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, 39-летний наладчик систем вентиляции работал под потолком на стремянке, когда его ударило током. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

В «Солофарм» не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Solopharm — фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве лекарственных препаратов, медицинских изделий и БАДов. Solopharm основана в 2010 году Олегом Жеребцовым, основателем сети гипермаркетов «Лента» и «Норма». Объем продукции превышает 1,8 млрд изделий в год.