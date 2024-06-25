    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    0 м/с, штиль

    762мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.37eur94.08

    Рабочий погиб на заводе по производству лекарств в Петербурге

    2074
    1 комментарий

    Тело сотрудника фармацевтического завода «Солофарм» было найдено днем 24 июня — предположительно, мужчину убило током. Об этом 25 июня стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, 39-летний наладчик систем вентиляции работал под потолком на стремянке, когда его ударило током. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

    В «Солофарм» не смогли оперативно прокомментировать информацию.

    Solopharm — фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве лекарственных препаратов, медицинских изделий и БАДов. Solopharm основана в 2010 году Олегом Жеребцовым, основателем сети гипермаркетов «Лента» и «Норма». Объем продукции превышает 1,8 млрд изделий в год.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Гибель на производствеУбило током
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close