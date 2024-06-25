Печка начинает разогреваться. Пока ещё жить можно, но готовимся к росту температуры

Антициклон расчищает небо над Петербургом и способствует прогреву воздуха.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 июня в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха днем составит 22–24 градуса.
Сегодня погоду в регионе формирует восточная периферия антициклона, благодаря чему температурные показатели немного подрастут. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В среду, 26 июня, ожидается малооблачная погода, 25–27 градусов, а в четверг — до 28 градусов.