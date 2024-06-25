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    Земли в «Барвихе» были проданы в 236 раз ниже рынка. Генпрокуратура требует вернуть их обратно

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    24 июня в Одинцовском суде Московской области приступили к рассмотрению по существу иска Генпрокуратуры об истребовании 99 гектаров земли в Барвихе, незаконно проданных в 2001 году под застройку частными коттеджами, сообщает РБК.

    Прокурор заявил, что земельные участки были проданы в 2001 году по цене в 236 раз ниже рыночной стоимости. Тогда землю купили за 54,4 млн рублей, а в реальности земельный участок стоит 13 млрд рублей.

    Также ведомство считает, что ответчики «прикрыли свои действия инвестконтрактом», который подписал не директор санатория, а главный врач, который не имел на это права. А еще покупатели должны были заняться реконструкцией усадьбы Мейендорф - но, по мнению Генпрокуратуры, не выполнили это обязательство в полном объеме.

    Слушания по иску в Одинцовском районном суде Московской области начались в марте. Среди ответчиков — крупные бизнесмены, а к рассмотрению дела привлечены в том числе управделами президента и Минфин. Генпрокуратура требует вернуть государству землю, ранее принадлежавшую санаторию «Барвиха».

    По версии Генпрокуратуры, в 2001 году 99 га территории «Барвихи» незаконно изъяли из госсобственности. Лесной участок вывели из федеральной собственности, передали частному инвестору и определили под индивидуальную жилую застройку. Тогда сделка была осуществлена под видом инвестпроекта — реконструкции усадьбы. Его реализацией должна была заняться компания «Кантри-Про». Эта компания впоследствии приступила «к дроблению земель» для продажи под строительство домов в элитном поселке на Рублевке.

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