Земли в «Барвихе» были проданы в 236 раз ниже рынка. Генпрокуратура требует вернуть их обратно

24 июня в Одинцовском суде Московской области приступили к рассмотрению по существу иска Генпрокуратуры об истребовании 99 гектаров земли в Барвихе, незаконно проданных в 2001 году под застройку частными коттеджами, сообщает РБК.



Прокурор заявил, что земельные участки были проданы в 2001 году по цене в 236 раз ниже рыночной стоимости. Тогда землю купили за 54,4 млн рублей, а в реальности земельный участок стоит 13 млрд рублей.

Также ведомство считает, что ответчики «прикрыли свои действия инвестконтрактом», который подписал не директор санатория, а главный врач, который не имел на это права. А еще покупатели должны были заняться реконструкцией усадьбы Мейендорф - но, по мнению Генпрокуратуры, не выполнили это обязательство в полном объеме.