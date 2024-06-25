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    Только не вздумайте купать. Как спасти питомца в жару: полезные советы

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    Фото: krblokhin / iStock
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    В жаркую погоду животные особенно уязвимы — им может грозить перегрев и солнечный удар. Можно ли в эти дни выгуливать собаку? Что поможет питомцу безопасно охладиться? И почему его ни в коем случае нельзя брить? Рассказывают коллеги из E1.ru и «Доктора Питера».

    Не выходите гулять

    В жаркую погоду лучше избегать дневных прогулок — так вы защитите животных от перегрева и солнечного удара. Выводите собак рано утром или поздно вечером.

    — В жару не выходите на улицу, сидите дома под кондиционером или в тени. Причем нет определенной температуры, при которой не стоит идти гулять. Если у вас огромный самоед, ему и в 22 градуса будет жарко. А если лысое животное, ему будет легче. Но в целом, когда солнце активно светит, лучше не ходить, — говорит ветеринарный эксперт Яна Николайченкова.

    Ветеринары советуют наблюдать за собакой: если она вялая на прогулке и после, значит, погода для нее некомфортная.

    Если всё же нужно выйти на улицу

    В случае, если вам непременно нужно погулять с собакой в дневную жару, используйте специальные аксессуары.

    — Если приходится идти по солнцу, нужно накрывать тело и голову темной собаки светлыми тканями, — советует ветеринар Алена Ромашова. — А еще есть охлаждающие коврики — классная вещь, но мало кто знает про нее. Для животных опасен раскаленный асфальт, ведь они идут фактически босиком. Обходите такое покрытие стороной или надевайте животному обувь.

    Гель, который содержится в специальном коврике, активируется при давлении веса животного. В результате питомец испытывает ощущение прохлады. В зоомагазинах также можно найти охлаждающие попоны и жилеты.

    Если животное перегрелось или получило солнечный удар, оберните его в холодное мокрое полотенце и отнесите в прохладное место. Если состояние не улучшится, обратитесь к ветеринару.

    Не купать

    Полностью купать собаку или кошку в жару нельзя.

    — Шерсть не просто высыхает, а преет, и животному становится еще жарче. Максимум, что можно сделать, — намочить лапы, — объясняет Яна Николайченкова.

    Также вы можете обтирать питомца льдом или протирать холодной водой места за ушами, паховую область и подушечки лап.

    Не брить

    Помните: животных ни в коем случае нельзя брить наголо.

    Так вы сделаете собаке или кошке только хуже. Ведь шерсть у зверей — это терморегулятор.

    Как помочь

    Ветеринарный врач Наталья Федосеева советует придерживаться следующих правил.

    Включите кондиционер. Если он есть, это спасение и для вас, и для ваших питомцев. При этом желательно не выключать его, даже когда уходите из дома.

    Если дома нет кондиционера, на помощь могут прийти вентилятор, пленка на окна, жалюзи и шторы, которые надо прикрывать, — что угодно, только бы помещение быстро не нагревалось.

    Не закрывайте двери в комнаты, когда уходите из дома. Закрытые, душные помещения очень быстро приведут к перегреву животного.

    Следите, чтобы у питомца был доступ к воде — везде и в большом количестве. И конечно, не забывайте ее регулярно менять.

    Держите открытой дверь в ванную комнату. Там часто любят охлаждаться коты и кошки. Только не забудьте заранее убрать подальше всю бытовую химию, чтобы хвостатый член семьи не отравился.

    Обустройте влажные уголки. Если вы уходите из дома и у вас нет кондиционера, можно организовать такой уголок рядом с сушилкой для белья. Повесьте на нее мокрые большие простыни и полотенца — при сильной жаре животное точно спрячется в этом более прохладном месте.

    Откажитесь от активных игр с питомцем.

    Давайте чаще охлаждающие лакомства. Например, замороженную еду, если у животного нет проблем с ЖКТ, — паштет, мясо или овощи. Можно также добавлять в миску с водой кубики льда — питомец будет играть с ними и пить эту воду.

    Фото: krblokhin / iStock

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