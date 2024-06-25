Главней всего — уборка в доме: кому ее поручить

Поделиться Поделиться





Как обычно проходит уборка в квартире? Сначала нужно пройтись по комнатам с пылесосом, затем повторить тот же маршрут со шваброй в руках. Процесс на полдня! А ведь есть простой способ облегчить себе жизнь, объединив два действия одним устройством — беспроводным моющим пылесосом Dreame H13 Pro. Мы изучили этого умного помощника по дому и расскажем вам про 6 его фишек.

Поделиться Поделиться





Тщательная автоматическая очистка Это самая крутая опция. Автоматическая очистка здесь ни в чем не уступит ручной — возможно, будет даже эффективнее. Сначала насадка промывается при температуре 60 °C: так легче удалить жирные пятна и стойкие загрязнения. Следующий этап — сушка горячим воздухом в течение 30 минут: роликовые щетки пылесоса не останутся после уборки мокрыми надолго, а значит, не будет неприятных запахов от них. Но есть и такое засорение, с которым простой промывкой не справиться. Для подобных случаев у Dreame H13 Pro есть запатентованная функция автоматической очистки с вращением в двух направлениях. Она имитирует промывку вручную, собирая даже трудноудаляемый мусор. Если вы извлечете роликовую щетку после такого цикла, то не увидите ни влаги, ни пятен, ни волос. Высокая мощность Как ни крути, мощность — ключевая характеристика пылесоса. У новой модели от Dreame Technology высокоскоростной двигатель и мощность всасывания в 18 000 Па: это очень много! С такой силой у грязи нет шансов. Высокая скорость вращения щетки, 520 об/мин, позволяет оптимизировать процесс уборки и ускорить всасывание. Это сведет к минимуму разводы на полу.

Поделиться Поделиться





Уборка без «слепых зон» Пространства в углах, вдоль стен и плинтусов — самые сложные для уборки, так как к ним обычно трудно подобраться. Это учел производитель Dreame H13 Pro, предложив такую конструкции щетки, которая бы максимально прилегала к краям с двух сторон. Благодаря этому пылесос может «подобраться» куда угодно, а также справится с уборкой сухого мусора и жидкостей любой консистенции. Интеллектуальная регулировка мощности всасывания Еще одна замечательная фишка. Вертикальный пылесос научился сам распознавать степень загрязнения и автоматически подбирать подходящий режим для эффективной уборки! При помощи индикатора умный прибор подскажет, с каким загрязнением имеет дело — сильным, средним или слабым. Это поможет ему выполнить задачу эффективнее, а там, где возможно, сэкономить электроэнергию.

Поделиться Поделиться





Насадка со светодиодной подсветкой Мечта миллионов хозяек исполнена! Пыль больше не замаскируется в темных уголках комнат — ведь у Dreame H13 Pro есть насадка со светодиодной подсветкой. Она поможет увидеть и убрать любые загрязнения даже при плохом освещении. Согласитесь, совсем другой подход к делу! Плавное перемещение За эту опцию отвечает инновационная запатентованная система GlideWheel™ Power System. Именно она обеспечивает плавное движение пылесоса назад и вперед. С уборкой без особого труда справится хрупкая женщина, пожилой человек или подросток.

Поделиться Поделиться



