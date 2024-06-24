Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами вооруженных сил страны Юрия Содоля. Об этом вечером 24 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение Зеленского к украинцам. Содоль занимал этот пост с февраля 2024 года.

«Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым», — цитирует «Ъ» заявление Зеленского.



Генерал Андрей Гнатов в 2022 году стал замкомандующего войсками оперативного командования «Юг» сухопутных войск ВС Украины, а ранее руководил штабом 36-й отдельной бригады морской пехоты.

