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    Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами ВС Украины

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    Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами вооруженных сил страны Юрия Содоля. Об этом вечером 24 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение Зеленского к украинцам. Содоль занимал этот пост с февраля 2024 года.

    «Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым», — цитирует «Ъ» заявление Зеленского.

    Генерал Андрей Гнатов в 2022 году стал замкомандующего войсками оперативного командования «Юг» сухопутных войск ВС Украины, а ранее руководил штабом 36-й отдельной бригады морской пехоты.

    Напомним, в феврале 2024 года Зеленский сменил главкома ВСУ. На этот пост был назначен экс-командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Его предшественник Валерий Залужный был освобожден от занимаемой должности.

    Позже Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании. О том, кто такие Залужный и Сырский, читайте в материале «Фонтанки».

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