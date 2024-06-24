ФАС оштрафовала Сбер из-за мелкого шрифта в рекламе

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ПАО «Сбербанк России» за нарушение рекламного законодательства. ФАС признала рекламу Сбера ненадлежащей, за что оштрафовала банк на 500 тысяч рублей. Об этом служба сообщила в понедельник, 24 июня, в своем Telegram-канале.



Причиной штрафа стала реклама о вкладе Сбербанка, которая транслировалась на телеканале «Петербург — 5-й канал». В ней содержалась информация о высокой процентной ставке по вкладу — 16% годовых. Тем не менее условия, которые могут повлиять на размер процентной ставки, представили только в сноске к рекламе. При этом пояснения о вкладе показывали мелким шрифтом в течение короткого времени.