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    ФАС оштрафовала Сбер из-за мелкого шрифта в рекламе

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    Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ПАО «Сбербанк России» за нарушение рекламного законодательства. ФАС признала рекламу Сбера ненадлежащей, за что оштрафовала банк на 500 тысяч рублей. Об этом служба сообщила в понедельник, 24 июня, в своем Telegram-канале.

    Причиной штрафа стала реклама о вкладе Сбербанка, которая транслировалась на телеканале «Петербург — 5-й канал». В ней содержалась информация о высокой процентной ставке по вкладу — 16% годовых. Тем не менее условия, которые могут повлиять на размер процентной ставки, представили только в сноске к рекламе. При этом пояснения о вкладе показывали мелким шрифтом в течение короткого времени.

    Похожий случай с участием Сбера произошел в апреле этого года. ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вклада с процентной ставкой 16% годовых. Помимо того, что пояснения к вкладу прописали трудным для восприятия шрифтом, в сноске также указали, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка.

    В мае под штрафные санкции от ФАС попал Альфа-банк. Служба обратила внимание на рекламу банка, в которой говорится, что «лучшая ставка в стране в Альфа-банке». Такое сравнение посчитали некорректным и возбудили дело о нарушении рекламного законодательства.

    Банк «ФК «Открытие» оштрафовали за ненадлежащую рекламу в апреле 2024 года. В рекламном объявлении транслировали информацию о ставке 4% и максимальной сумме кредита до 5 миллионов рублей, но не сообщили условия предоставления кредита.

    Такое внимание ФАС к рекламе связано с тем, что в России 23 октября 2023 года вступил в силу закон, который запрещает банкам и МФО рекламировать только привлекательные процентные ставки по своим продуктам.

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