Брюссель включил в 14-й пакет санкций российского предпринимателя Таймураза Боллоева, который в 2023 году вернулся на пост главы «Балтики» после национализации компании. Причину введения санкций против Боллоева объясняют тем, что его назначили президентом бывшей дочерней компании Carlsberg «Балтика» без согласия европейской организации. В связи с включением Таймураза Боллоева в санкционный список «Фонтанка» связалась с «Балтикой», чтобы узнать, повлияют ли санкции на работу предприятий компании. В пресс-службе наш вопрос оставили без комментариев.



Сегодня «Балтика» включает в себя пивоваренные заводы в 8 городах России, численность сотрудников которых превышает 9 тысяч человек. На ПМЭФ-2024 компания обсуждала вопрос возрождения и развития хмелеводства в стране.

В 2023 году объем экспорта продукции «Балтики» в страны Ближнего Востока вырос на 44% по сравнению с предыдущим годом. При этом экспортные поставки не ограничиваются одним регионом.



«Компания сохранила почти 40 стран, которые продолжают с нами взаимодействовать. Понятно, что нам пришлось переориентироваться на дружественные страны, учитывая сложную мировую конъюнктуру, но мы продолжаем работать даже с некоторыми европейскими странами», — рассказала старший директор по экспортным продажам компании Алла Манякина.



Таймураз Боллоев — российский предприниматель. Свой профессиональный путь он начал с Пивоваренного завода имени Степана Разина ещё в 1981-м. Спустя десять лет уже на новом месте Боллоев добился должности президента завода «Балтика», который со временем преобразовался в ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».



За время руководства Боллоева «Балтикой» объемы производства пива увеличились в 18 раз — ежегодно компания выпускала почти по 500 млн литров напитка. В 2004 году Таймураз Боллоев покинул пост главы крупнейшей российской пивоваренной компании, но, как оказалось, не навсегда. В июле 2023 года в ответ на западные санкции против российских граждан президент РФ передал долю «Балтики» в размере 98,56% под временный контроль Росимущества. Агентство, в свою очередь, назначило президентом пивоваренной компании Таймураза Боллоева.

