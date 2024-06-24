Жесткое ДТП в Приморском районе Петербурга попало на видео

Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Приморском районе Петербурга 24 июня. Одна из машин ехала прямо, вторая — начала поворот, когда произошло столкновение. Видео аварии оказалось в распоряжении «Фонтанки».



Водители не смогли разъехаться на пересечении Гаккелевской и Камышовой улиц около 15:30. Судя по кадрам, в результате удара белый автомобиль развернуло и откинуло в сторону тротуара. В черной машине сработали подушки безопасности, ее водитель самостоятельно вышел на улицу.