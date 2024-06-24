    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, ю-з

    761мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.96eur94.26

    Жесткое ДТП в Приморском районе Петербурга попало на видео

    1709
    1 комментарий

    Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Приморском районе Петербурга 24 июня. Одна из машин ехала прямо, вторая — начала поворот, когда произошло столкновение. Видео аварии оказалось в распоряжении «Фонтанки».

    Водители не смогли разъехаться на пересечении Гаккелевской и Камышовой улиц около 15:30. Судя по кадрам, в результате удара белый автомобиль развернуло и откинуло в сторону тротуара. В черной машине сработали подушки безопасности, ее водитель самостоятельно вышел на улицу.

    видовая камера «Фонтанки»

    Информация о состоянии автомобилистов устанавливается.

    Еще одно ДТП произошло сегодня на трассе М-11 в Новгородской области. Водитель грузовика, перевозивший опасный груз, протаранил колонну дорожной техники.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close