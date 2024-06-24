МЧС использует для оповещения людей экраны на крыше такси

Фото: предоставлено пресс-службой «Ростелекома» Поделиться Поделиться





Новым способом для оперативного извещения населения о чрезвычайных ситуациях станут экраны, размещенные на крыше такси. Об этом говорится в соглашении о взаимодействии, которое сегодня подписало МЧС России, «Ростелеком», «Яндекс.Такси» и «Медиамайлс».



В настоящее время более тысячи мониторов, изготовленных «Медиамайлс», установлено на крышах такси в Москве, в ближайшее время их планируют размещать и на петербургских автомобилях. На «Ростелеком», в свою очередь, как на технологического партнера, ложится задача по высокоскоростной передаче данных, что необходимо для оперативной трансляции контента на экранах. Таким образом люди, находящиеся на улицах, смогут своевременно получать информацию от МЧС.

Фото: предоставлено пресс-службой «Ростелекома» Поделиться Поделиться





Вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов подчеркнул важность того, что в основе проекта лежат решения российских компаний: так, жидкокристаллические медиа-экраны производятся на заводе в Петербурге, а программное обеспечение было специально разработано для передачи информации на мониторы, независимо от того, где они находятся в конкретный момент, т.к. такси много перемещаются по городу. «Радует, что коллеги из МЧС обратили внимание на возможности технологии, и мы все стали частью важного социального проекта», — подчеркнул он.

Директор по развитию «Медиамайлс» Ион Липчиу рассказал, что 91% комплектующих в ЖК-экранах разработаны конструкторами предприятия, это очень важно для долгосрочного планирования при работе в современных условиях. «Благодаря разнообразию маршрутов и постоянному присутствию во всех районах города такси способно быстро и эффективно доносить информацию до горожан», — заявил коммерческий директор «Яндекс.Такси» Иван Запольский.

В мае 2024 года подобные медиаэкраны появились в Петербурге на автобусах ГУП «Пассажиравтотранс». На них транслируется время прибытия транспорта, социальная реклама, могут передаваться и сообщения от МЧС. Всего до конца августа планируется оснастить мониторами 170 автобусов.