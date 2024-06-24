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    Серьезный пожар в НИИ «Платан»

    Вплоть до пожизненного. В России могут ужесточить наказание за вооруженный мятеж

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    Правительство России 24 июня одобрило законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Участникам мятежа может грозить пожизненное лишение свободы, сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к правительственной комиссии источник.

    Кроме того, поправки предусматривают, что участники мятежа, которые своевременно сообщили властям о готовящемся бунте, будут освобождены от уголовной ответственности.

    Для этого кабмин предлагает разбить статью 279 УК РФ (вооруженный мятеж) на три части.

    Первая часть статьи будет предусматривать наказание для организаторов и руководителей мятежа, им может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет.

    Вторая часть статьи 279 УК РФ будет предусматривать наказание для участников мятежа, им может грозить от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет.

    Однако если в результате мятежа погиб человек или же случились иные тяжкие последствия, то речь будет идти о третьей части статьи, которая предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом от 500 000 до 1 миллиона рублей или пожизненный срок.

    Сейчас статья 279 УК РФ не дифференцирована. Она предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий судебным приставам применение огнестрельного оружия. Однако оно может быть использовано в редких случаях. К примеру, для пресечения преступлений и правонарушений и в ситуации задержания вооруженного лица.

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    КабминПожизненноеВооруженный мятежЗаконопроект
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