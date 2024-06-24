Вплоть до пожизненного. В России могут ужесточить наказание за вооруженный мятеж

Правительство России 24 июня одобрило законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Участникам мятежа может грозить пожизненное лишение свободы, сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к правительственной комиссии источник.



Кроме того, поправки предусматривают, что участники мятежа, которые своевременно сообщили властям о готовящемся бунте, будут освобождены от уголовной ответственности.

Для этого кабмин предлагает разбить статью 279 УК РФ (вооруженный мятеж) на три части.

Первая часть статьи будет предусматривать наказание для организаторов и руководителей мятежа, им может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет.