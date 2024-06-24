Вплоть до пожизненного. В России могут ужесточить наказание за вооруженный мятеж

Правительство России 24 июня одобрило законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Участникам мятежа может грозить пожизненное лишение свободы, сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к правительственной комиссии источник.
Кроме того, поправки предусматривают, что участники мятежа, которые своевременно сообщили властям о готовящемся бунте, будут освобождены от уголовной ответственности.
Для этого кабмин предлагает разбить статью 279 УК РФ (вооруженный мятеж) на три части.
Первая часть статьи будет предусматривать наказание для организаторов и руководителей мятежа, им может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет.
Вторая часть статьи 279 УК РФ будет предусматривать наказание для участников мятежа, им может грозить от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет.
Однако если в результате мятежа погиб человек или же случились иные тяжкие последствия, то речь будет идти о третьей части статьи, которая предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом от 500 000 до 1 миллиона рублей или пожизненный срок.
Сейчас статья 279 УК РФ не дифференцирована. Она предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
Ранее «Фонтанка» рассказала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий судебным приставам применение огнестрельного оружия. Однако оно может быть использовано в редких случаях. К примеру, для пресечения преступлений и правонарушений и в ситуации задержания вооруженного лица.