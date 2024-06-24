«По сути так и было — он психанул». Как проходил мятеж Пригожина и «Вагнера», вспоминают очевидцы

Фото: Василий Дерюгин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Год назад Евгений Пригожин объявил о походе на Москву. И хоть эти события уже можно назвать историческими, до сих пор их участники неохотно рассказывают о тех днях, а сам «марш» все больше обрастает легендами. «Фонтанка» пересказывает их.



Вечером 23 июня в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» появилось видео якобы удара по тыловому лагерю ЧВК «Вагнер». Через некоторое время после этого Евгений Пригожин объявляет о начале Марша Справедливости — похода на Москву. В Минобороны тогда сразу заявили, что все видео и заявления главы ЧВК не соответствуют действительности. Один из приближенных Евгения Пригожина в разговоре с «Фонтанкой» отмечает, что среди «вагнеровцев» бытует мнение, что обстрел действительно был, но был не со стороны Минобороны, а со стороны своих же — под удар якобы попал лагерь ротного состава — «нелояльных практикантов», и был он не с воздуха, а с земли из РСЗО.



«Из общения с ближайшим окружением складывается ощущение, что плана мятежа как такового не было. Было общее недовольство происходящим старших офицеров (речь идёт в первую очередь о поглощении ЧВК структурами Минобороны, необходимость бойцам подписать контракт). Все происходило с колес, и даже при заходе в Ростов не было принято решение о дальнейших шагах», — вспоминает один из помощников Пригожина, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, одним из откровенных противников Марша был командир Андрей Трошев с позывным Седой. Его называют отцом первого взятия Пальмиры, поясняет собеседник. Он добавляет, что против выступил и Александр Кузнецов, Ратибор, но в итоге не стал самовольничать и подчинился приказу выдвигаться.



Фото: Алиса Степанцова / 161.ru Фото: Алиса Степанцова / 161.ru Фото: Алиса Степанцова / 161.ru Поделиться Поделиться





К утру 24 июня вагнера вошли в Ростов. Как рассказывает сотрудница «ЧВК Вагнер Центра», именно «вошли» правильное слово. «Взяли говорить неверно», — поправляет она. Сопротивления, по словам очевидцев, никто не оказывал. «Дело в том, что часть бойцов была именно с юга, они, можно сказать, пришли к себе домой», — рассказывает бывший помощник Евгения Пригожина. В городе, вспоминает один из петербуржцев, оказавшихся там, царила атмосфера какого-то странного праздника: «Сначала было беспокойно и страшно, но потом как-то отпустило, люди вышли на улицу, фотографировались с танками». Вагнерам приносили еду, сидели с ними рядом, общались, добавляет сотрудница «Вагнер Центра». Впрочем, судя по соцсетям, в таком настроении были не все — в одном из пабликов выложили видео, как пожилой мужчина, отставной военный, отчитывает бойцов, обвиняя их в хамстве и панике в городе.



Самой разлетевшейся тогда по соцсетям картинкой стала фотография танка в воротах цирка. Собеседники «Фонтанки» из этой сферы рассказывают, что по счастливому случаю зверей в этот момент в цирке не было. Единственным последствием для артистов, вернувшихся после мятежа на работу, стали боеприпасы, разбросанные по зданию цирка.

Днем депутаты и главы регионов по всей стране получили просьбу из Москвы поддержать президента и опубликовать обращение в его поддержку. Кто-то обошелся общими фразами, а кто-то воспользовался ситуацией, вписав удобные для себя тезисы в общую повестку. Мария Бисерова из «Дворцового округа» заметила, что на примере ее округа видно, что «оппозиция пыталась навязать свои условия вопреки интересам жителей». «С началом СВО такие депутаты покинули Россию, и это самое доброе дело, которое они сделали. Потому что сейчас не время для разногласий, выяснения отношений и борьбы за власть. Каждый из нас проходит проверку на прочность. … Разыгранный сценарий гражданской войны не толкнет нас поддаться на провокации».



Обращение записывал и глава муниципалитета «Светлановский» Сергей Штуков. В тот день он оказался со служебной командировкой в Ростове. В качестве иллюстрации к тексту о поддержке президента он опубликовал фотографию на фоне штаба Южного военного округа, который на тот момент был захвачен Евгением Пригожиным.

Один петербургский ресторатор летом 2023 года получил предложение поработать над созданием точки питания на предприятии в Павловске. Услышав знакомое название и не заглянув в карту, он согласился. Так, 24 июня он оказался в Павловске, но в том, что в Воронежской области. «Утром мы с командой судорожно рассуждали, что делать, листая ленты. Нам поступила просьба собрать сухпайки. Кто-то из ведомств уезжал из города. А через пару часов пришли вагнеровцы — те же, кто просил нас собрать сухпайки, попросили не сопротивляться и выполнять любые просьбы. Мы готовились к худшему», — вспоминает ресторатор. Несколько сотен бойцов, говорит он, попросили их накормить. «На удивление все вели себя очень прилично. Если не считать их угрожающего вида и оружия. Организовано поели и ушли. И более того, еще и расплатились — просто их командир вынул из рюкзака котлету денег и сказал, что должно хватить. Было около 500 тысяч, это было сильно больше, чем стоимость их обедов».



Тогда же в Воронежской области произошло первое и фактически единственное столкновение. У села Елизаветовка вагнеровцы сбили вертолет. «Я думаю, решение его сбить было ситуативным — не сбили бы они, обстреляли бы колонну», — говорит еще один бывший сотрудник офиса Пригожина. Тогда же ПВО сил ЧВК «Вагнер» сбила под Воронежем самолет Ил-22, на борту которого было десять человек. «Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал — а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал»,— писала тогда в соцсетях военкор Первого канала Ирина Куксенкова. Пригожин согласился выплатить 50 млн рублей в качестве компенсации родным погибших, добавляла она.



Фото: Алиса Степанцова / 161.ru Поделиться Поделиться





«Из всех колонн по сути выполнила приказ только одна, идущая под руководством Ратибора. Остальные в итоге либо откровенно отказались от движения, либо саботировали приказ. Сам Ратибор остановил движение после выхода разведывательных отрядов на мосты Яузы», — отмечает бывший помощник Пригожина. По его словам, в колонне двигались около пяти тысяч человек. Он рассказывает, что единственными по настоящему решившими оказать сопротивление Маршу Пригожина стали росгвардейцы — с ними один на один на дистанции в несколько сотен метров встретились участники мятежа. Бойцы Ратибора, отмечает он, отказались стрелять в Росгвардию: «Тогда отказался и он, сообщив об этом Первому».

Помощник Пригожина вспоминает, что в районе 10 утра Евгению Пригожину позвонил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Почему-то считалось, что у них хорошие отношения, вероятно, поэтому его попросили сделать этот звонок. Но тогда Первый его очень эмоционально послал. После того, как колонна Ратибора встала, Лукашенко позвонили еще раз и уже в другой манере сказали, что готовы рассмотреть предложение».



Сам Лукашенко позже очень подробно рассказывал об этих переговорах. «Последний аргумент был, когда в какой-то раз после первых переговоров он говорит: «Разрешите мне собрать командиров и посоветоваться». Я говорю: «Конечно, ты с ними посоветуйся, чтобы потом тебя не обвинили». В одиннадцать мы разговаривали, и в пятом часу вечера он мне позвонил и говорит: «Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия. Но... Что мне делать? Останавливаемся — они начнут нас мочить». Я говорю: «Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя»».



Фото: 161.ru Поделиться Поделиться





Так часть ЧВК «Вагнера» перебазировалась в Белоруссию, заставив немало понервничать европейских соседей. Как утверждает глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, бойцы группы «Вагнер» все еще находятся на территории республики и продолжают делиться боевым опытом. Часть группы «Вагнера» продолжила работать в Африке. Возвращаясь оттуда в августе 2023 года транзитом через Москву, самолет Евгения Пригожина разбился, упав в Тверской области.



Медиа писали, что на вопрос, что это было, Пригожин ответил: «Психанул». «По сути так и было. Это было спонтанное решение, из серии безвыходных ситуаций», — добавляет бывший помощник Пригожина. Другой сотрудник его офиса замечает, что за неделю до мятежа его отправили на дистанционную работу из дома: «Спонтанное или не спонтанное, но все что-то чувствовали и понимали, что что-то готовится».

