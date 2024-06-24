Владимир Путин распорядился подписать договор о выдаче преступников между Россией и Таиландом

Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Таиландом о выдаче преступников. Документ был опубликован 24 июня на портале официального опубликования правовых актов.
Текст распоряжения состоит из трех пунктов:
- принять предложение кабмина РФ о подписании с Таиландом договора о выдаче и поручить Минюсту подписать документ по достижении договоренности с Таиландом;
- признать утратившим силу предыдущий двусторонний договор о выдаче от 2022 года.
В третьем пункте уточняется, что распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Таиландское правительство в марте 2023 года утвердило проект договора о выдаче, призванный способствовать сотрудничеству в борьбе с преступностью.
Музыкантов «Би-2» задержали 24 января в Таиланде. Причиной, по версии туристической полиции, стало отсутствие разрешения на работу. В итоге всех участников группы депортировали в Израиль.