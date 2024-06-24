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    Владимир Путин распорядился подписать договор о выдаче преступников между Россией и Таиландом

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    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Таиландом о выдаче преступников. Документ был опубликован 24 июня на портале официального опубликования правовых актов.

    Текст распоряжения состоит из трех пунктов:

    • принять предложение кабмина РФ о подписании с Таиландом договора о выдаче и поручить Минюсту подписать документ по достижении договоренности с Таиландом;
    • признать утратившим силу предыдущий двусторонний договор о выдаче от 2022 года.

    В третьем пункте уточняется, что распоряжение вступает в силу с момента подписания.

    Таиландское правительство в марте 2023 года утвердило проект договора о выдаче, призванный способствовать сотрудничеству в борьбе с преступностью.

    Музыкантов «Би-2» задержали 24 января в Таиланде. Причиной, по версии туристической полиции, стало отсутствие разрешения на работу. В итоге всех участников группы депортировали в Израиль.

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    ТаиландПутинВыдача преступниковРаспоряжение
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