VS Gallery открывает выставку Julia Cyberflora «Alius» о красоте неантропного мира

27 июня первая в России галерея фиджитал-искусства VS Gallery приглашает на открытие персональной выставки Юлии Низамутдиновой, известной также как Julia Cyberflora. Выставка под названием Alius (лат. «иные») представляет уникальную экспозицию, посвященную теме приручения демонов методом месмеризации. Этот термин, введенный самой художницей, описывает придание объектам гипнотических свойств через комбинацию визуальных и технических приемов.
Юлия Низамутдинова предлагает зрителям исследовать мир за пределами человеческого восприятия, раскрывая красоту неантропного мира и знакомя их с обитателями своей постгуманистической метавселенной. В этом контексте постгуманизм не исключает человека, а, напротив, утверждает равноправие всех форм существования. Цель художницы — создать пространство для диалога между реальным и потенциальным мирами.
Экспозиция разделена на две части, символизирующие начало и конец, нигредо и рубедо, черное и красное. В черной части выставки зрители погружаются в темноту неизвестного и неподвластного, где абстрактные пульсирующие формы вызывают гипнотическое состояние. Красная часть представляет собой кульминацию — приручение демонического «иного», наделенного антропными чертами и именами. Центральное место здесь занимает работа Alius, изображающая главного демона, приручение которого остается открытым вопросом.
Юлия Низамутдинова с 2016 года создает кинетические объекты, цифровое искусство, дополненную реальность и носимые механические объекты. Её работы — это пластическое осмысление переживаний, выраженное в форме физических объектов, созданных с использованием современных технологий. Работы Юлии выставлялись на Санкт-Петербургской ярмарке искусства 1703, выставке «Сады. Метаморфозы» в Музее-заповеднике «Архангельское», конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде и многих других проектах.
Выставка открыта с 27 июня до 8 сентября в VS Gallery (Москва, ул. Малая Ордынка, 19).
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