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    Водитель, насмерть сбивший пенсионерку в Ториках, за полгода накопил 85 нарушений ПДД

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    После смертельного ДТП с пешеходом в Красносельском районе Петербурга возбудили уголовное дело. Водитель, скрывшийся с места происшествия, оказался злостным нарушителем ПДД.

    Наезд произошел в 13:40 23 июня у дома 76 по Аннинскому шоссе в Ториках. Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, 61-летний петербуржец на автомобиле Honda Civic при повороте налево сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.

    Водитель «Хонды» с места ДТП скрылся. В 14:05 сотрудники ДПС нашли его машину у дома 161 по Железнодорожной улице. Водитель был задержан. За 2024 год мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 85 раз, в основном — за превышение скорости.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП).

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