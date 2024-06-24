Водитель, насмерть сбивший пенсионерку в Ториках, за полгода накопил 85 нарушений ПДД

После смертельного ДТП с пешеходом в Красносельском районе Петербурга возбудили уголовное дело. Водитель, скрывшийся с места происшествия, оказался злостным нарушителем ПДД.



Наезд произошел в 13:40 23 июня у дома 76 по Аннинскому шоссе в Ториках. Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, 61-летний петербуржец на автомобиле Honda Civic при повороте налево сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.

Водитель «Хонды» с места ДТП скрылся. В 14:05 сотрудники ДПС нашли его машину у дома 161 по Железнодорожной улице. Водитель был задержан. За 2024 год мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 85 раз, в основном — за превышение скорости.