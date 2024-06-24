На «Беговой» задержали украинца, обвиняемого в расстреле семейной пары

Гражданин Украины был задержан накануне на станции метро «Беговая» в Петербурге. При проверке документов выяснилось, что его с 2016 года разыскивает МВД по Луганской народной республике как обвиняемого в жестоком и корыстном убийстве пожилой пары. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 июня.



По материалам дела, 36-летний мужчина, которого зовут Алексей, в январе 2016 года расстрелял из краденого дробовика 77-летнего пенсионера и его 73-летнюю жену. Трагедия произошла в селе Красное Краснодонского района. Следствие считает, что обвиняемый вместе с собутыльником пришел в дом к пожилой паре, когда те спали. Сначала Алексей выстрелил в грудь главе семьи, а затем — в шею его супруге. Из дома мужчина забрал 100 тысяч рублей, которыми он и его подельник распорядились по своему усмотрению.

