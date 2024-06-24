Взрывы мешали тушить. В Южной Корее более 20 человек погибли при пожаре на заводе

В городе Хвасоне, находящемся в Южной Корее, на заводе Aricell 24 июня произошел пожар. Погибло более 20 человек. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

Огонь вспыхнул на производстве литиевых аккумуляторов в 10:30 (4:30 мск). Спасателям понадобилось почти пять часов, чтобы ликвидировать возгорание. В 15:10 (9:10 мск) пожарные смогли зайти в трехэтажное здание и начать поиски людей. Агентство пишет о 23 возможных погибших. Вероятно, эта цифра увеличится.

Огонь охватил здание площадью около 2300 квадратных метров. На территории завода находится не менее 35 тысяч батарей. Некоторые из них взрывались, это осложняло работу спасателей.



К вечеру правительство созвало экстренное совещание Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и безопасностью для того, чтобы обсудить, как дальше работать с последствиями этого ЧП.

