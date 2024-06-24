Сушефа респектабельного петербургского ресторана подозревают в сексуальном насилии над падчерицей

Уголовное дело по статьям о половом сношении с 14-летней, развратных действиях и действиях сексуального характера возбуждено в отношении сушефа известного петербургского ресторана, расположенного на Большой Морской. Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, 37-летний мужчина процессуально задержан и ждет в камере избрания меры пресечения.



По данным «Фонтанки», жертва насилия — 16-летняя девочка — рассказала о случившемся сама, но перед этим молчала несколько лет. 16 июня она позвонила жене своего отца и поделилась страшной тайной. По словам пострадавшей, когда ей было 11 лет, отчим (тот самый сушеф) впервые показал ей свой половой орган во время купания, после чего склонил к мастурбации. Это происходило на протяжении года, а когда девочке исполнилось 14, мужчина совершил с ней половой акт.

