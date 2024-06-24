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    Над Октябрьской набережной — столб дыма

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    Пожарные машины стянулись к заброшке неподалеку от Дальневосточного проспекта примерно за час до полудня 24 июня. Столб черного дыма валил из одноэтажного здания и был виден за несколько километров.

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    По данным ГУ МЧС, сигнал о возгорании по адресу Октябрьская набережная, д.35, к. 5 поступил в 11:21. В одноэтажном неэксплуатируемом здании размером 20х50 метров горел мусор на площади 60 «квадратов».

    Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали 3 единицы техники и 15 человек личного состава. В 12:10 пожар был ликвидирован.

    Как сообщают читатели «Фонтанки», пожар происходит здесь не первый раз за последние полгода, а рядом со зданием находится автозаправка.

    Прокуратура Невского района начала проверку по факту пожара. Сотрудники ведомства «установят собственника объекта, дадут оценку исполнению им законодательства при содержании заброшенного здания, в случае его бесхозности – оценят действия органа местного самоуправления, которые должны приниматься в таких случаях».

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