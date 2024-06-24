Не чай и даже не кофе. 9 напитков, с которых врачи советуют начинать ваш рабочий день

Любимый напиток модели Ирины Шейк — вода с лимоном Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Известная модель Ирина Шейк пьет вместо кофе по утрам воду с лимоном. Бывший президент США Барак Обама предпочитает апельсиновый сок или зеленый холодный чай.

Елена Темникова, певица, утром предпочитает овощной сок. Вариантов утренних напитков много. Разные виды кофе — с молоком, сливками, сиропом, сахаром и без него. Если чай, то зеленый, фруктовый, мятный или классический черный.



Но какие варианты утренних напитков самые правильные? А какие необычные и разнообразят ваше привычное меню? Об этом «Доктор Питер» поговорил с экспертами.



Елена Парецкая — аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог, диетолог-нутрициолог. Личный сайт

Активируем метаболизм Диетологи уверены: начинать день нужно правильно — с такого напитка, который поможет организму активизировать метаболизм и проснуться. И наилучший в списке всех возможных напитков — это простая вода, питьевая, без газа и каких-либо добавок. Если ежедневно приучить себя выпивать достаточное количество воды после пробуждения, это даст заряд энергии гораздо лучше, чем чашка кофе или крепкого чая.



Жидкость против обезвоживания Пока мы спим, тело слегка обезвоживается за счет потерь воды с дыханием, при потении. Добавим к этому еще и поход в туалет — потери могут достигать 0,5 литра и более. Поэтому утром нужно как можно быстрее восстановить баланс. Лучше всего это может сделать обычная вода, выпитая натощак. Стакан воды поможет запустить процесс пищеварения, ускорит метаболизм и выведение отработанных метаболитов. Он же помогает поддержать тонус кожи, уровень давления, работу почек и печени. Если это лето, когда погода жаркая, можно выпивать два стакана воды с небольшим перерывом, в холодное время года вполне достаточно одного.



Выбор диетолога Помимо воды, которая возглавляет список того, что надо пить с утра, диетолог предлагает также еще два варианта напитков, которые помогут взбодриться и почувствовать прилив сил, стать активнее с утра.

— Тем, кто хочет заменить традиционный утренний кофе более полезными альтернативами, похожими по вкусу, можно предложить напиток с цикорием, — советует Елена Парецкая. — Вкус напитков очень похож, а вот состав компонентов совершенно разный. Напиток с цикорием гораздо полезнее, не содержит кофеина, обладающего мочегонным эффектом, но дает организму порцию полезных витаминов и минералов. Он помогает снять тревожность, успокоиться и выровнять метаболизм, снижает уровень глюкозы в крови, что особенно полезно для диабетиков. Его можно пить с молоком или без него, с сиропом или сахаром.



Какао можно считать еще одним полезным напитком, дающим заряд бодрости и сил.



Не забывайте про какао Фото: Максим Бутусов / E1.RU Поделиться Поделиться





— В нём есть природные антиоксиданты, вещества, стимулирующие выделение серотонина, гормона удовольствия, а также кальций, магний, фосфор и железо. Но важно использовать не гранулят с сахаром и кучей добавок, а порошок, который нужно варить на огне с добавлением молока или воды, — советует врач.



Выбор напитков огромный Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





Топ-лист утренних напитков от шефа А вот что предлагает попробовать Актан Толобаев, шеф-бариста ресторана Touch of Matcha.

Теплая лимонная вода Питьевая вода с лимоном — один из лучших способов начать свой день. Она увеличивает выработку желудочного сока, помогая очистить пищеварительную систему и ускорить обмен веществ. Обеспечивает печень сырьем для выработки ферментов и поддержки детоксикации. Но важно помнить, что есть люди, которым этот напиток противопоказан.



Ингредиенты:

вода питьевая;

лимон. Фреш из грейпфрута и яблока Грейпфрут — отличный источник витаминов С и А. На чей-то вкус он может показаться слишком горьким, но если выжать его вместе с яблоком, то добавится сладости и получится вкусный сок.



Ингредиенты:

грейпфрут;

яблоко. Матча-тоник Яркий освежающий напиток из японского чая матча, тоника и имбирного фреша. Матча-тоник обладает множеством полезных свойств. Он содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов, богат витаминами и минералами, такими как железо, магний, кальций и калий. Эти вещества помогают поддерживать здоровье сердца, костей и мышц.

Ингредиенты:

матча;

тоник;

имбирный фреш;

лед. Смузи зеленый Смузи из авокадо в сочетании с ананасом, шпинатом и яблоком — очень освежающий и бодрящий напиток. Отлично подойдет для раннего завтрака.

Ингредиенты:



авокадо;

ананас;

шпинат;

яблоко;

вода питьевая. Черничный смузи Освежающий черничный смузи состоит из апельсинового фреша, авокадо, замороженной черники и банана. Простой и вкусный способ начать свой день.

Ингредиенты:

черника;

смородина черная;

фреш апельсина;

банан;

березовый сироп;

вода. Матча бамбл Матча бамбл — это микс матча эспрессо, апельсинового фреша, фреша яблочного и льда. У него яркий и освежающий вкус: сначала чувствуется сладость яблочного фреша, затем — цитрусовая кислинка и легкий вкус матча.

Ингредиенты:

матча;

апельсин;

яблоко;

лед. Пейте воду во время еды Если хотите похудеть, во время еды поставьте рядом стакан воды. Каждый раз, когда вы пережевали и проглотили пищу, делайте небольшой глоток. Это поможет не только есть медленнее, но еще и вовремя почувствовать сытость. В результате на вашей тарелке наверняка будет оставаться еда, ведь организм подаст сигнал, что голод уже позади.



Ешьте только за столом. Забудьте про ужины перед телевизором или перекусы за компьютером, пока работаете. Всё это отвлекает вас от приема пищи, вы не замечаете, как съедаете всё подчистую, а сытости так и нет. Такие перекусы мешают похудеть.

Кому нельзя пить воду во время еды

Терапевт, врач-диетолог СМ-Клиники Елена Тихомирова отмечает: если у человека нет заметных проблем со здоровьем, пить воду можно в любой момент времени, хоть до приема пищи, хоть во время, хоть после. Если нет болезней, пищеварительная система справится с нагрузкой и сможет переварить еду как при наличии в желудке воды, так и без нее.



Но некоторым людям запивать еду не стоит. Например, тем, кто сейчас находится в стадии обострения следующих болезней:

гастрит;

панкреатит;

холецистит;

язва. На этот период людям прописывают щадящий рацион. И пока человек соблюдает эту диету, ему стоит пить воду отдельно от еды, чтобы не размывать пищеварительные соки.