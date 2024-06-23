Музей Свирской победы и этнографический музей. В Лодейном Поле обещают открыть культурный кластер

В Лодейном Поле планируют сформировать культурный кластер: в городе воссоздадут музей Свирской победы и откроют этнографический музей об истории края, рассказал 23 июня вице-губернатор Ленобласти и глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.



Музей Свирской победы в Лодейном Поле открыли еще в 1944 году, он просуществовал до 1952 года. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение его воссоздать, одновременно с этим администрация займется реставрацией местного парка, рассказал Владимир Цой.