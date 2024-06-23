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    Музей Свирской победы и этнографический музей. В Лодейном Поле обещают открыть культурный кластер

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    В Лодейном Поле планируют сформировать культурный кластер: в городе воссоздадут музей Свирской победы и откроют этнографический музей об истории края, рассказал 23 июня вице-губернатор Ленобласти и глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

    Музей Свирской победы в Лодейном Поле открыли еще в 1944 году, он просуществовал до 1952 года. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение его воссоздать, одновременно с этим администрация займется реставрацией местного парка, рассказал Владимир Цой.

    В следующем году в городе начнут проектные работы по созданию этнографического музея. Его планируют разместить в купеческом особняке, который пока занимает местная администрация. «Думаю, что это будет один из прорывных проектов в Ленобласти. Мы создадим мощный культурный кластер на северо-востоке», — заявил Владимир Цой.

    Также сегодня в деревне Пономарево Лодейнопольского района были захоронены останки 166 солдат и офицеров третьей морской бригады Краснознамённого Балтийского флота и 413-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 162-го укреплённого района Седьмой отдельной армии. Церемония перезахоронения приурочена к 80-летию Свирско-Петрозаводской операции.

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