Все об отпуске. В АТОР рассказали, сколько стоит путевка в Турцию, и пожаловались на экстремально холодное море в Анапе

Путевка в Турцию на двоих в четырехзвездочный отель обойдется в среднем в 135–160 тысяч рублей на 10 ночей, в пятизвездочную — в 315–350 тысяч, рассказали агентству РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР) 23 июня.
По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тараса Кобищанова, комфортные «четверки» стоят дороже самых дешевых пятизвездочных отелей — 220–250 тысяч рублей за десять ночей. В августе ожидается рост цен в бюджетном и среднем сегментах.
Тем временем в Египте работают над улучшением инфраструктуры и собираются затмить Турцию. Пока в АТОР фиксируют снижение спроса на поездки в страну среди россиян: туристы больше не готовы мириться с низким сервисом за дешевизну туров. Кроме того, цены на путевки в Египет выросли из-за ослабления рубля и подорожания перелетов — до 200–250 тысяч рублей в среднем.
«Те, кто там все-таки оказывается, и кто готов заплатить названную выше сумму, остаются разочарованы и обескуражены уровнем отелей. Людей, которые в прежние годы платили до 100 тысяч рублей за поездку, это так сильно не пугало», — заявил Кобищанов.
Сейчас в Египте работают над улучшением сервиса. В страну зашла турецкая цепочка отелей Rixos, которая начала осваивать в том числе и северное побережье — на курортах в Аль-Аламейне и Марса-Аламе климат мягче, чем на Красном море.
На российских курортах в июне столкнулись с проблемой — в Анапе фиксируют экстремально низкую температуру моря в 17 градусов. Как сообщают в АТОР, на пляжах в городе не рискуют зайти в воду даже по пояс. При этом температура воздуха составляет 27–28 градусов.