Все об отпуске. В АТОР рассказали, сколько стоит путевка в Турцию, и пожаловались на экстремально холодное море в Анапе

Путевка в Турцию на двоих в четырехзвездочный отель обойдется в среднем в 135–160 тысяч рублей на 10 ночей, в пятизвездочную — в 315–350 тысяч, рассказали агентству РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР) 23 июня.



По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тараса Кобищанова, комфортные «четверки» стоят дороже самых дешевых пятизвездочных отелей — 220–250 тысяч рублей за десять ночей. В августе ожидается рост цен в бюджетном и среднем сегментах.