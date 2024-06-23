На «Зените» собирались экстремалы. Ночью трюковое шоу прервала полицейская сирена

В ночь на 23 июня у метро «Зенит» собрались экстремалы на трюковых велосипедах. Стихийный фестиваль прервала полицейская сирена, узнал корреспондент «Фонтанки».
Сотни велосипедистов самоорганизовались около полуночи. Площадкой выбрали парапеты станции метро: на них экстремалы проделывали трюки под музыку. Как рассказали участники заезда, собрались по сарафанному радио через сообщения в социальной сети. И, похоже, сами не ожидали такого размаха.
Сергей Елгазин
Наблюдать заезд петербуржцы могли с Яхтенного моста: велосипедисты неслись на Крестовский остров с периодическими остановками на трюки.
Сначала к экстремалам вышли сотрудники станции метро, через полчаса по толпе прошел слух — якобы на фестиваль нагрянет полиция. Еще через полчаса экстремалов прервал вой сирены, передает корреспондент «Фонтанки». Велосипедисты успели разбежаться до встречи с правоохранителями.