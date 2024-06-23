    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, ю-з

    758мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.96eur94.26

    На «Зените» собирались экстремалы. Ночью трюковое шоу прервала полицейская сирена

    3652
    11 комментариев

    В ночь на 23 июня у метро «Зенит» собрались экстремалы на трюковых велосипедах. Стихийный фестиваль прервала полицейская сирена, узнал корреспондент «Фонтанки».

    Сотни велосипедистов самоорганизовались около полуночи. Площадкой выбрали парапеты станции метро: на них экстремалы проделывали трюки под музыку. Как рассказали участники заезда, собрались по сарафанному радио через сообщения в социальной сети. И, похоже, сами не ожидали такого размаха.

    Сергей Елгазин

    Наблюдать заезд петербуржцы могли с Яхтенного моста: велосипедисты неслись на Крестовский остров с периодическими остановками на трюки.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сначала к экстремалам вышли сотрудники станции метро, через полчаса по толпе прошел слух — якобы на фестиваль нагрянет полиция. Еще через полчаса экстремалов прервал вой сирены, передает корреспондент «Фонтанки». Велосипедисты успели разбежаться до встречи с правоохранителями.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close