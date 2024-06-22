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    Не долетели до бульдозера. На видео — то, что осталось от упавшего в Приамурье вертолёта

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    Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ 22 июня опубликовало видео с места крушения вертолета в Амурской области, в котором погибли четыре человека.

    Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

    Robinson R-66 потерпел крушение в Тындинском районе Амурской области 20 июня. Как писала «Фонтанка», он вылетел с площадки лесоперерабатывающего комплекса до точки, расположенной у реки Джелтула, и в какой-то момент связь пропала. Рухнувшую машину нашли в ходе поисковых работ.

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    На борту вертолета находились сотрудники лесоперерабатывающего комбината. Они направлялись в поселок Джелтулак, чтобы починить бульдозер. Погибшие — три пассажира и пилот.

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