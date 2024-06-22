Все поисковики в России обязали удалять персональные данные пользователей по их требованию

Президент России Владимир Путин подписал закон о «праве на забвение» в Интернете, которое обязаны будут обеспечить пользователям все поисковики. Об этом 22 июня сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Правом на забвение называется право пользователей потребовать удаления своих персональных данных из общего доступа. Ранее обеспечивать его должны были только операторы поисковых систем, распространяющих рекламу, ориентированную на российских потребителей. Согласно документу, теперь делать это должны все поисковики.
Оператор обязан удалять по запросу недостоверную, неактуальную, утратившую значение и распространяемую с нарушением закона информацию. К ней не относятся сведения о совершении преступлений, судимость по которым не снята или не погашена.
Кроме того, новый закон обязывает операторов поисковых систем подключаться к реестру информационных ресурсов, доступ к которым ограничен. После этого поисковики должны будут прекратить выдачу сайтов и ресурсов, доступ к которым ограничил Роскомнадзор. По решению ведомства они также обязаны будут прекратить выдачу иностранных ресурсов и информировать пользователей о том, что такой сайт нарушает законы РФ.