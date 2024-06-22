Все поисковики в России обязали удалять персональные данные пользователей по их требованию

Президент России Владимир Путин подписал закон о «праве на забвение» в Интернете, которое обязаны будут обеспечить пользователям все поисковики. Об этом 22 июня сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Правом на забвение называется право пользователей потребовать удаления своих персональных данных из общего доступа. Ранее обеспечивать его должны были только операторы поисковых систем, распространяющих рекламу, ориентированную на российских потребителей. Согласно документу, теперь делать это должны все поисковики.