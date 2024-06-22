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    И на квадроциклах. В Ленобласти разыграют кубок губернатора Петербурга по конкуру

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    Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга
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    Масштабные соревнования по конному спорту, включая турнир на кубок главы Петербурга, пройдут с 28 по 30 июня в деревне Хирвости Всеволожского района Ленобласти на территории конноспортивного клуба «Вента-Арена». Об этом «Фонтанке» сообщили в Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.

    Кроме кубка губернатора запланированы традиционные соревнования Кубка памяти Александра Воробьева, Выборгской епархии Русской православной церкви и другие.

    Участники будут преодолевать препятствия высотой до 140 сантиметров. Отдельно предусмотрен маршрут в формате Jump&Drive: спортивные пары будут проходить его не только верхом на лошади, но и на квадроциклах. Зрителей ждет масштабная развлекательная программа с мастер-классами, ярмаркой, конными шоу.

    Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

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