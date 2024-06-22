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    Путин подписал закон о блокировке «зеркал»

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    Президент Владимир Путин 22 июня подписал закон, который оптимизирует порядок блокировки «зеркал» (то есть копий) уже заблокированных в России сайтов, сообщает Кремль. Теперь этим сможет заниматься напрямую Роскомнадзор.

    Раньше, чтобы заблокировать «зеркало», сначала информация передавалась в Минцифры, затем проводилась экспертиза, и затем Минцифры отправляло заключение владельцу сайта и в Роскомнадзор.

    «Кроме того, Федеральным законом устанавливается обязанность по прекращению выдачи сведений о копиях заблокированных сайтов в поисковых системах для всех без исключения операторов поисковых систем», — отмечается в сообщении.

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