«Потрясением не стали». Российские туристы перед выбором — ехать в отпуск за границу после введенных санкций на Мосбиржу или остаться дома

Многие уже забронировали туры на лето, но в свете последних событий сомневаются, ехать или нет Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Десять дней почти прошло с момента, когда на Московскую биржу были наложены санкции США, в связи с чем торги европейской и американской валютой стали невозможными.



В свете последних событий одним из самых актуальных для обычных людей стал вопрос, как санкции скажутся на туризме и что делать путешественникам, ведь сезон массовых отпусков только-только начал набирать обороты. Кто-то уже внес предоплату за туры на заграничные морские побережья, причем не только на ближайшие даты, но и на бархатный сезон.



Наши коллеги из 86.RU выяснили у экспертов туристической отрасли, какие подводные камни могут поджидать путешественников, стоит ли сейчас покупать туры и могут ли возникнуть проблемы с обменом валюты.



Генеральный директор туристического агентства «ЮЛА ТУРС» Ксения Сорокина:

— Санкции, введенные США против Мосбиржи, никак не отразятся на туристическом направлении. Всё будет нормально и с турами, и с визами. К этому набору санкций мы готовились два года, поэтому потрясением они не стали. Была некая волна, даже, скажем так, небольшая паника, когда о них объявили. Спекулянты заработали немного денег, но это длилось буквально один вечер. Уже на следующий день все финансовые аналитики, в том числе грамотные экономисты, дали разъяснения. Торги так же будут проводиться, только внебиржевые. Можно следить за курсом валют, за сайтами туроператоров. Там всё осталось как прежде.



Мы своим клиентам советуем не отказываться от путевок. Возможно, их стоимость немного скорректируется в зависимости от курса доллара и евро. Предоплата за тур вносится по курсу на день обращения. У нас сейчас в некоторых случаях даже получилось так, что остаток тура люди оплачивают по меньшему курсу, чем была рассчитана предоплата. Курс евро был 101–102 рубля, а сейчас — 99,7 рубля. То есть, соответственно, стоимость всего тура немножко уменьшилась. Если стоимость путевки стала выше и человек передумал, то предусмотрены условия аннулирования тура. У каждого туроператора по разным странам свои штрафные санкции, да и отель, к примеру, может взыскать комиссионные расходы. Турист сам решает, целесообразно ли ему отказываться от путешествия.



Глобальных каких-то скачков и непредвиденных ситуаций у нас давно не было. Последний раз, наверное, когда СВО началась и евро до 120 рублей подскочил. Люди выжидали, следили за курсом, и он пришел в норму постепенно.

Проблем с обменом валют сейчас, я полагаю, тоже не возникнет. У нас торговые отношения с другими странами, с партнерами продолжаются. Нет никаких проблем.

Наши туристы не спешат отказываться от туров, а даже наоборот. Сейчас самым популярным направлением по-прежнему остается Турция, потому что там действует любимая многими система «всё включено». Это удобно. Популярен также Египет, он для тех, кто любит жару. Открыты и Куба, и Венесуэла. Цены немаленькие. Можно для семьи найти за 500 тысяч рублей, к примеру, в Эмиратах хороший отель с системой «всё включено». Турция будет дороже. Также доступны Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд, хоть там и сезон дождей, но многие его не боятся. Доминикана закрыта, прямого авиасообщения нет. А вот до Сейшельских островов есть прямой перелет из Москвы, и до Кубы. С пересадками можно отправиться в Мексику и Канаду.

Если сравнивать цены с прошлым годом, то они практически не изменились. Горящие туры всё так же есть. В мае в Турцию можно было улететь на двоих за 50 тысяч рублей прямым рейсом. Такого давно не было.

Президент тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская:

— Наверное, мы уже привыкли к постоянным изменениям, которые происходят в последнее время. Люди в целом более-менее спокойно на всё отреагировали. Даже не было ажиотажа по скупке долларов и евро. Может, единичные случаи у тех, кто в ближайшие даты отправляется в путешествие.



В целом сейчас доллар и евро пока держатся на том же курсе, что и до санкций. Сейчас в ЦБ изменили время объявления курса валют. Это делается в 15:30. То есть, по сути, у нас есть определенный запас времени даже. К примеру, до обеда можно будет рассчитаться еще по курсу, который был объявлен накануне.

Что касается наличной отрасли, многие кооператоры, которые работают с дружественными странами, постепенно уже переходят на оплату в местной валюте. У нас можно купить и дирхамы, и те же юани, тайские баты.

Поэтому в целом ситуация стабильная. Понятно, что есть разные мнения на этот счет, но мне кажется, что наша отрасль стала очень стрессоустойчивой за последний период, потому что мы постоянно находимся в какой-то турбулентности. Есть единичные случаи отказов от туров, но я не скажу, что это массово.



Понятно, что есть небольшая пауза у тех, кто не принял решение по поводу покупки тура и думает. Но есть и другие моменты. Например, сейчас в связи с банкротством немецкого туроператора появляются хорошие предложения на турецкие отели по очень доступным ценам. К тому же у нас сейчас большой бум спроса на российские направления, например, в Сочи самолеты из Тюмени летают почти каждый день. Абхазия тоже в топе в этом году по спросу, направление очень активно бронируется. Киргизия достаточно популярна среди российских туристов, которые активно едут отдыхать на Иссык-Куль. В целом всё совсем неплохо. Директор турагентства «Дали» Татьяна Охман:



— Никаких серьезных изменений после введения санкций не видим. Единственное — это нестабильный и непрогнозируемый курс валют. Раньше ориентировались на торги Мосбиржи, ежедневно отслеживали ситуацию, сейчас делать этого не можем. Поэтому смотрим по факту. А в целом всё спокойно. Единственное, в этой ситуации многие туристы, которые оформили раннее бронирование, поспешили оплатить весь тур целиком. Даже те, у кого вылеты в августе-сентябре. Но никто не отказывается от поездок. Туры как бронировались, так и бронируются. Мы рисков не видим для путешественников. По-прежнему самое горячее направление — это Турция. В лидерах также Абхазия и Армения. Из российских курортов — традиционно Сочи. Набирает популярность Казахстан.



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