«Здесь никому не нужен газон. Здесь нужно место поваляться, поблевать». Подробности противостояния с фанатами Цоя у его могилы

читательница «Фонтанки» Валерия
В Смольном «Фонтанке» объяснили, почему на Богословском кладбище вели работы в нестандартное время — в пятницу вечером. Из-за этого, напомним, поклонников группы «Кино» оттеснили от могилы Виктора Цоя.
Фанаты Цоя 21 июня отмечали его день рождения и значительно повредили газон, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Это произошло как раз накануне Дня памяти и скорби и родительской субботы, когда на кладбищах, в том числе и на Богословском, запланированы массовые посещения и торжественно-траурные мероприятия.
Читательница «Фонтанки» Валерия сняла на видео противостояние фанатов и работников. Один из отдыхающих разлегся на земле, где собираются расстилать рулоны газона. «Здесь никому не нужен газон. Здесь нужно место поваляться, поблевать», — слышно голос за кадром. Представитель городских служб объясняет собравшимся: «Рабочее время кладбища закончено. Мы специально остались, чтобы перед 22-м числом здесь постелить газон».
В комитете подчеркнули, что работы начались после закрытия кладбища для того, чтобы с утра всё было в полном порядке, и прислали видео.
«Фонтанка» писала, что в пятницу в 18 часов сотрудники полиции вежливо попросили собравшихся на Богословском кладбище поклонников музыканта на выход. Бóльшая часть фанатов переместилась за железную дорогу на лужайку, но некоторые остались на месте. Сегодня Богословское кладбище посещал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он почтил память павших солдат, а сразу после этого поручил провести работы по благоустройству Центральной аллеи, а также по разработке проекта ее художественной подсветки. Именно на этой аллее расположены мемориалы Виктора Цоя и Михаила Горшенева.