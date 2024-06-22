«Здесь никому не нужен газон. Здесь нужно место поваляться, поблевать». Подробности противостояния с фанатами Цоя у его могилы

читательница «Фонтанки» Валерия

В Смольном «Фонтанке» объяснили, почему на Богословском кладбище вели работы в нестандартное время — в пятницу вечером. Из-за этого, напомним, поклонников группы «Кино» оттеснили от могилы Виктора Цоя.



Фанаты Цоя 21 июня отмечали его день рождения и значительно повредили газон, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Это произошло как раз накануне Дня памяти и скорби и родительской субботы, когда на кладбищах, в том числе и на Богословском, запланированы массовые посещения и торжественно-траурные мероприятия.



Читательница «Фонтанки» Валерия сняла на видео противостояние фанатов и работников. Один из отдыхающих разлегся на земле, где собираются расстилать рулоны газона. «Здесь никому не нужен газон. Здесь нужно место поваляться, поблевать», — слышно голос за кадром. Представитель городских служб объясняет собравшимся: «Рабочее время кладбища закончено. Мы специально остались, чтобы перед 22-м числом здесь постелить газон».



В комитете подчеркнули, что работы начались после закрытия кладбища для того, чтобы с утра всё было в полном порядке, и прислали видео.

